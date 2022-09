Müller: Das macht Flick anders als beim FC Bayern

IMAGO

Thomas Müller (re.) kennt Hansi Flick vom FC Bayern und als Bundestrainer

Thomas Müller kennt Hansi Flick sowohl aus der gemeinsamen erfolgreichen Zeiten beim FC Bayern als auch aus der Fußball-Nationalmannschaft. Nun hat der Nationalspieler erklärt, wie sich Flick als Bundestrainer weiterentwickelt hat.

Ende Mai 2021 absolvierte Hansi Flick sein letztes Spiel als Trainer des FC Bayern, vier Monate später übernahm er das Amt des Bundestrainer bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Das ist nun gut ein Jahr her. Seitdem gewann das DFB-Team neun von 13 Partien, davon die ersten acht sogar in Folge. Die restlichen vier Spiele waren allesamt Remis, unter anderem gegen Italien und England. Kein Spiel ging verloren.

Flick selbst bezeichnete die letzten zwölf Monate im "kicker" nun als "sehr positiv" und erklärte auch warum. "Die Art und Weise, wie wir teilweise spielen, gefällt mir sehr gut", sagte er weiter.

Um den maximalen Erfolg zu haben, setzt Flick laut eigener Aussage auf Spieler, die "von ihrer Mentalität her wissen, worauf es ankommt und dass sie hier alles abrufen müssen". Als Prototyp seines Spielwunsches nannte er dem Fachmagazin die letzte Partie gegen Italien, die Deutschland mit 5:2 gewann.

Flick gibt Maxime vor

"Wir haben Chancen herausgespielt und den Gegner unter Druck gesetzt, sodass er Fehler machte. So möchten wir es von der Mannschaft sehen", sagte Flick, der damit die Verbindung zu den Anhängern des DFB-Teams reaktivierte. "Wir haben es geschafft, dass die Fans wieder gerne Länderspiele anschauen", freute sich der Bundestrainer und betonte seine Maxime: "Ich möchte, dass wir nach einer 2:0-Führung nicht verwalten, sondern noch das dritte und vierte Tor machen wollen."

Dass das DFB-Team genau diese Forderung schnell umzusetzen wusste, beweisen unter anderem 42 Tore in besagten 13 Spielen. Flick hat sich seit seiner titelreichen Zeit beim FC Bayern als Trainer noch einmal weiterentwickelt, kann seine Wünsche ans Team offenbar noch besser vermitteln, wie Thomas Müller verriet.

"Anders als im Klub konnte sich Hansi auf den Job als Bundestrainer ganz intensiv vorbereiten", sagte Müller über den 57-Jährigen, der nach der Entlassung von Niko Kovac Anfang 2019 vom Co- zum Interimstrainer wurde und die erfolgreichste Ära der Münchner Vereinsgeschichte prägte, indem er alle Wettbewerbe gewann, die es zu gewinnen gab.

Flick: Habe Top-Stab wie beim FC Bayern

"Auch aufgrund des Erlernten finde ich ihn jetzt noch klarer in dem, was er von uns will", verglich der Bayern-Offensivmann Flicks Art als Bundestrainer mit der früheren als Klub-Coach.

Flick selbst stellte derweil bescheiden seinen Mitarbeiter-Stab in den Vordergrund. "Wie beim FC Bayern habe ich ein wahnsinnig gutes Team, auf das ich mich zu tausend Prozent verlassen kann", lobte er.

Dieses Vertrauensverhältnis sei "elementar", es vermittele ihm "das gute Gefühl zu wissen, dass sie sich einbringen und alles geben, damit wir alle gemeinsam Erfolg haben", so Flick weiter.