Nächste Verletzung? Sorge um weiteren BVB-Star

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Salih Özcan (r.) vom BVB fällt wohl vorerst aus

Die Sprunggelenksverletzung von BVB-Kapitän Marco Reus trübte die Stimmung im Lager von Borussia Dortmund nach dem Derbysieg gegen den FC Schalke 04 am Wochenende merklich. Jetzt wurde bekannt, dass Reus offensichtlich nicht der einzige Akteur aus den Reihen der Schwarz-Gelben war, der mit einer Verletzung aus der Partie hervorging.

Salih Özcan stand für den BVB gegen die Königsblauen am Samstagnachmittag zwar 90 Minuten lang auf dem Rasen, klagte aber im Anschluss ebenfalls über Probleme im Fuß.

Am Sonntag wurde nun bekannt, dass der Neuzugang des 1. FC Köln vorerst verletzt ausfallen wird. Das ging aus der Meldung des türkischen Fußballverbands vom Sonntag hervor, der den 24-Jährigen aus seinem Kader für die anstehenden Nations-League-Spiele strich.

Özcan soll sich ein Knochenödem im Fuß zugezogen haben. Woher die Verletzung genau stammt, wurde dabei nicht kommuniziert.

Am kommenden Donnerstag treten die Türken in der Nations League gegen Luxemburg an. Am Sonntag steht zudem die Partie gegen die Färöer Inseln an.

Genaue Ausfallzeit bei BVB-Star Özcan noch unbekannt

Özcan wird somit wohl in Dortmund bleiben und die kommenden Tage komplett aus dem Mannschaftstraining herausgenommen. Wie lange der Mittelfeldmann, der in der laufenden Bundesliga-Spielzeit bereits viermal in der BVB-Startelf stand, genau ausfallen könnte, ist derweil noch nicht bekannt.

Auf der zentral-defensiven Mittelfeldposition ist Borussia Dortmund ohnehin schon gebeutelt. Der vermeintliche Stammspieler Mahmoud Dahoud fällt seit Wochen schon mit einer Schulterverletzung aus.

Der gebürtige Kölner Salih Özcan hatte zunächst alle Junioren-Nationalmannschaft beim Deutschen Fußball-Bund durchlaufen, ehe er sich in diesem Jahr für den türkischen Verband entschied. Für die Türkei bestritt er seitdem fünf A-Länderspiele.