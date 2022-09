Effenberg kritisiert Nagelsmann: "Verkauft sich unglücklich"

IMAGO

Stefan Effenberg (M.) sieht den FC Bayern in einer schwierigen Situation

Beim FC Bayern hängt aktuell der Haussegen schief. Drei Punkte aus den letzten vier Bundesliga-Spielen sind für den Rekordmeister schlichtweg inakzeptabel. Auch der frühere Münchner Stefan Effenberg macht sich Sorgen.

Nach der 0:1-Blamage in Augsburg war auch dem letzten Optimisten klar, dass beim FC Bayern derzeit einiges im Argen liegt. So schwach hatte man die Mannschaft lange nicht mehr gesehen.

Auch Stefan Effenberg, der für den deutschen Branchenführer selbst 234 Mal auf dem Platz gestanden hatte, fand die Leistung am Wochenende "bedenklich". Nun stecke der FC Bayern in einer "echten Krise", erklärte der 54-Jährige in seiner "Sport1"-Kolumne.

Tatsächlich ist auffällig, wie wenig das Starensemble in der Liga zuletzt auf die Kette bekam. Lichtblicke gab es nur in der Königsklasse, wo Inter und der FC Barcelona besiegt wurden.

Effenberg hat nach eigenen Angaben bislang "von der ersten bis letzten Minute nur ein wirklich gutes Spiel gesehen" - den 2:0-Erfolg in Mailand.

Nagelsmanns Außendarstellung beim FC Bayern "teilweise unglücklich"

Vor allem vom Defensivverhalten des Teams ist der "Tiger" wenig begeistert. Exemplarisch pickte Effenberg in diesem Zusammenhang Leroy Sané heraus.

Er feiere den Nationalspieler zwar "für alles, was er nach vorne kann - aber er muss auch in die andere Richtung arbeiten", betonte der einstige Mittelfeld-Star: "Da musst du gegen Augsburg hellwach sein und dagegenhalten, sonst ist das zu billig."

Zunehmend ins Kreuzfeuer gerät momentan auch Trainer Julian Nagelsmann. Auf die Frage, ob der Übungsleiter von den Bayern-Verantwortlichen nicht mehr geschützt werden solle, antwortete Effenberg: "Er ist doch selbst verantwortlich für sein Tun."

Durchaus kritisch sieht er die Außendarstellung des 35-Jährigen: "Es ist teilweise auch unglücklich, wie er sich in den Pressekonferenzen verkauft."

In der Länderspielpause habe man in München nun immerhin "Zeit zu reflektieren" und sich zu hinterfragen. Dabei müsse Nagelsmann aber "die richtigen Worte finden".