Matthäus: Dann wird es "ungemütlich" für Nagelsmann

IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Lothar Matthäus stärkte Julian Nagelsmann den Rücken

Nach der 0:1-Pleite gegen den FC Bayern stehen dem deutschen Rekordmeister unruhige Wochen bevor. Ex-Profi Lothar Matthäus rechnet aber nicht damit, dass sich die Münchner von Trainer Julian Nagelsmann trennen werden.

"Julian Nagelsmann ist weiterhin der richtige Trainer für den FC Bayern München", stellte Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne unmissverständlich klar.

"Weder glaube ich, dass Julian Nagelsmann wackelt, noch dass man sich beispielsweise mit Thomas Tuchel auseinandersetzt", ergänzte der Rekordnationalspieler mit Blick auf die Gerüchte, der beim FC Chelsea entlassene Tuchel könnte Nagelsmann beim FC Bayern beerben.

Dennoch mache Nagelsmann aktuell die "schwierigste Phase" seiner noch jungen Karriere durch. "Trotzdem glaube ich, dass er das Ruder herumreißen und die richtigen Schlüsse ziehen wird", betonte Matthäus.

Der Weltmeister von 1990 legte dem Bayern-Coach nahe, die anstehende Länderspielpause zum Nachdenken und Analysieren zu nutzen.

"Worüber man eventuell nachdenken könnte, ist wieder zum altbewährten 4-2-3-1 zurückzukehren und mit einem richtigen Stürmer zu spielen. Das kann in meinen Augen der junge Tel sein", schrieb Matthäus und ergänzte: "Ich glaube, dass Julian aber an seinem 4-2-2-2 festhalten will und das perfektionieren möchte. Ich traue ihm auch zu, genau das zu schaffen. Die Qualität ist da."

Außerdem solle sich Nagelsmann auf einen Stamm von 13, 14 Spielern beschränken: "Nagelsmann muss sich jetzt ganz genau überlegen, wer bisher in jedem Spiel an seine Grenzen gegangen ist und wer immer nur 30, 40, 50 Minuten das wahre Gesicht eines Bayern-Spielers gezeigt hat."

Der FC Bayern darf kein "Wohlfühl-Oase" sein

Dass es dadurch unzufriedene Spieler auf der Bank geben wird, müsse man in München schlichtweg akzeptieren. "Der FC Bayern darf nicht die Wohlfühl-Oase für Spieler sein, die keine Leistung bringen. Es sollen sich im Erfolgsfall alle wohl fühlen, aber wenn es nicht läuft, müssen alle dafür sorgen, dass sich das ändert. Sonst ist man kein Team", so Matthäus.

Sollte der FC Bayern die Spiele nach der Länderspielpause gegen Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und den SC Freiburg aber nicht erfolgreich gestalten können, wird es für Nagelsmann aber "richtig ungemütlich" werden, mutmaßte Matthäus.

Parallelen zur Ibiza-Reise?

Berichte, Nagelsmann habe die Bayern-Kabine verloren, glaubt Matthäus derweil nicht. "Ich glaube eher, dass aktuell wieder ein wenig fahrlässig mit den Chancen und der Leistung umgegangen wird", so der 61-Jährige: "Möglicherweise hat das damit begonnen, dass die Spieler nach der Pleite in der letzten Saison in Mainz nach Ibiza fliegen durften. Und die Parallele jetzt dazu ist, dass man sich ein wenig ablenken hat lassen vom überragenden Saisonstart."

Das sei ein Grund dafür, dass einige Spieler des FC Bayern "nicht mehr ganz so konzentriert, fokussiert, zielstrebig und gierig" auf dem Platz agieren.