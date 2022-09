Voting: Wähle deine DFB-Wunschelf gegen Ungarn!

IMAGO/Jan Huebner

Wen beordert Hansi Flick in die Startelf?

Am Freitagabend (20:45 Uhr) trifft die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Gruppenphase der Nations League auf Ungarn. Bundestrainer Hansi Flick hat zum letzten Mal vor der WM in Katar seinen DFB-Kader zusammengestellt.

Welchen Spielern soll Flick in der Startelf das Vertrauen schenken? Welche Stars gehören auf die Bank? Wähle bei sport.de jetzt Deine Wunschelf für das Duell gegen Ungarn!

Für anstehenden Partien Ungarn (23. September, 20:45 Uhr) und England (26. September, 20:45 Uhr) hat Flick erstmals Armel Bella-Kotchap in die deutsche A-Nationalmannschaft berufen.

Vergeblich sucht man derweil den Namen von Mats Hummels im Kader. Der Weltmeister von 2014, der sich im Trikot des BVB 2022/23 bislang wieder wie zu besten Zeiten präsentiert, durfte durchaus auf seine Rückkehr ins DFB-Team hoffen. Flick verzichtet allerdings auf den 33-Jährigen.

Stimme jetzt ab! Rechtzeitig vor dem Spiel präsentieren wir dann Eure Wunschelf auf sport.de!

Mit sieben Akteuren stellt der FC Bayern übrigens die meisten Spieler. Drei Akteure schnüren ihre Fußball-Schuhe für Borussia Dortmund, nachdem Marco Reus verletzungsbedingt passen musste. Flick nominierte für die Nations League lediglich 21 Feldspieler, zwei weitere Plätze wären für die WM in Katar noch frei.