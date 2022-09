Bierhoff über Reus-Verletzung: Darüber bin ich "ganz froh"

unknown

Bierhoff wünscht sich Gruppensieg als Erfolgserlebnis

Oliver Bierhoff hat den Gruppensieg in der Nations League für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft als Ziel ausgerufen. Platz eins wäre zum einen wichtig für "das Prestige", sagte der DFB-Geschäftsführer beim Treffpunkt am Montag in Frankfurt/Main, zudem würde er zum "Aufbau von Selbstvertrauen" beitragen: "Dieser Mannschaft würde dieses Erfolgserlebnis gut tun."

Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick erwartet als Tabellenzweiter mit sechs Punkten Spitzenreiter Ungarn (sieben Zähler) am Freitag (20:45 Uhr/ZDF) in Leipzig. Drei Tage später steht der Abschluss in London gegen England an (20:45 Uhr/RTL) auf dem Programm.

Auf die Begegnungen bereitet sich die DFB-Auswahl auf dem neuen Campus vor. Zudem ist es die letzte Maßnahme vor der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember). "Es sind die letzten Eindrücke, die die Trainer gewinnen können. Deswegen werden es fokussierte und konzentrierte Tage werden", sagte Bierhoff.

Der EM-Held von 1996 geht zudem fest von einer WM-Teilnahme von Kapitän Marco Reus von Borussia Dortmund aus. "Ich bin ganz froh, dass es nicht unbedingt eine Gefährdung der WM ist", sagte Bierhoff.

Die Verletzung sei zwar unangenehm, man könne aber schnell wieder belasten. Reus hatte sich im Revierderby gegen Schalke 04 am vergangenen Samstag (1:0) eine Außenbandverletzung im Sprunggelenk zugezogen.