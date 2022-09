Eberl-Wechsel wohl perfekt - Ablöse durchgesickert

Revierfoto via www.imago-images.de

Max Eberls Wechsel zu RB Leipzig ist offenbar beschlossene Sache

Die Zukunft von Max Eberl ist offenbar geklärt, die monatelangen Verhandlungen zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig sollen ein Ende gefunden haben.

Wie "Bild" berichtet, hat RB in den Verhandlungen mit Gladbach eine Einigung über den Wechsel des Ex-Managers der Borussia erzielt. Demnach übernimmt Eberl ab dem 15. Dezember die Rolle als Leipziger Sportdirektor.

Er bei den Sachsen soll einen langfristigen Vertrag bis 2026 bekommen. Außerdem soll Eberl bei seinem Amtsantritt ein Teil der Geschäftsführung des Klubs werden, also weitreichende Machtbefugnisse im sportlichen Bereich erhalten.

Gladbach bekommt Ablösesumme von 2,5 Millionen Euro

Die Leipziger überweisen dem Bericht zufolge eine fixe Ablösesumme von 2,5 Millionen Euro nach Gladbach. Abhängig vom sportlichen Abschneiden könnten weitere Bonuszahlungen hinzu kommen. Realistisch sei ein zusätzlicher Betrag von mindestens einer Million Euro, heißt es.

Am Montagmorgen seien die Verhandlungen zum Ende gekommen, so "Bild". Umstritten war bis zuletzt der Startzeitpunkt Eberls in Leipzig, dessen Vertrag in Gladbach noch eine Laufzeit bis 2026 gehabt hätte.

Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff hatte am Samstag gegenüber "Sky" bereits verraten, dass die Verhandlungen in der Causa Eberl kurz vor dem Abschluss stünden.

Fan-Proteste bei Gladbach vs. RB Leipzig

Der amtierende Pokalsieger hatte seit dem Abschied von Markus Krösche in Richtung Frankfurt im Sommer 2021 ohne Sportchef dagestanden. Mit Eberl bekommt RB Leipzig einen prominenten Nachfolger.

Der Ex-Profi hatte im Januar bekanntgegeben, von seinem Amt in Gladbach aufgrund mentaler Probleme zurückzutreten.

"Ich bin erschöpft und müde und habe nicht mehr die Kraft, die Position so auszuführen wie es der Verein verdient hätte", hatte Eberl damals auf einer Pressekonferenz offenbart.

Am Wochenende hatte der Protest der Gladbach-Fans gegen Ex-Trainer Marco Rose und Eberl beim direkten Duell beider Klubs für Unruhe gesorgt. Von mehreren Seiten wurde dieses Verhalten kritisiert.