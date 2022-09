Nächster Frankreich-Star verpasst Nations League

IMAGO/ANCA TEPEI

Hugo Lloris steht für die Franzosen für die Nations League nicht zur Verfügung

Die französische Fußball-Nationalmannschaft muss in den kommenden Länderspielen auch auf Kapitän Hugo Lloris verzichten.

Wie der Verband FFF bekannt gab, wurde bei dem Torhüter von Tottenham Hotspur am Montag eine Oberschenkelverletzung diagnostiziert. Zudem fällt Abwehrspieler Theo Hernandez aufgrund einer Adduktorenverletzung aus.

Der Weltmeister trifft in der Nations League am Donnerstag auf Österreich und tritt am Sonntag in Dänemark an (beide 20:45 Uhr) an. Als Alternativen nominierte Nationaltrainer Didier Deschamps Torhüter Alban Lafont und Außenverteidiger Lucas Digne.

Die Franzosen müssen in den beiden Partien zahlreiche Ausfälle verkraften. Torjäger Karim Benzema fällt ebenso verletzt aus wie Juventus-Spieler Paul Pogba, der nach einer Knie-OP gar die Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember) zu verpassen droht. Auch die Bayern-Profis Kingsley Coman und Lucas Hernandez fehlen verletzungsbedingt.