Mario Basler ätzt gegen Thomas Müller: "Raus mit dem!"

Thomas Müller vom FC Bayern ist laut Mario Basler außer Form

Thomas Müller ist sowohl unter Julian Nagelsmann beim FC Bayern als auch unter Hansi Flick in der Nationalmannschaft gesetzt. Ex-Profi Mario Basler sieht den Status des Offensiv-Stars jedoch kritisch - und fordert einen Bankplatz für das Münchner Urgestein.

"Ich glaube, dass Müllers Form bei der WM, bei großen Spielen, nicht mehr die ist wie früher. Das hat man auch in den letzten Wochen bei Bayern gesehen", urteilte Basler bei "Sport1". Der 53-Jährige lederte heftig gegen den langjährigen Bayern-Spieler: "Ein Thomas Müller, der völlig aus der Form ist – raus mit dem!"

Müller stand in dieser Saison in allen elf Pflichtspielen des FC Bayern auf dem Platz. Ein Tor und drei Vorlagen stehen bislang zu Buche. Auch in den Länderspielen unter Hansi Flick war Müller zumeist gesetzt.

Mit Blick auf die im Winter anstehen Weltmeisterschaft würde Basler allerdings Jamal Musiala, Leroy Sané und Kai Havertz in der Offensive des DFB-Teams spielen lassen. Auch Mittelfeldakteur Ilkay Gündogan sei "vom Fußballerischen her eine Klasse besser als Thomas Müller", so Basler.

BVB-Star Mats Hummels zur WM? Klare Worte von Mario Basler

Harte Worte fand Basler auch zu Mats Hummels. Der BVB-Star hatte es trotz aufsteigender Form nicht in den DFB-Kader für die anstehenden Nations-League-Spiele geschafft.

"Wer denkt denn darüber noch nach?", machte der Torschützenkönig von 1995 deutlich, dass der Innenverteidiger seiner Meinung nach auch für die WM keine Rolle spielen wird.

Stattdessen schätzt Basler die Chancen von Hummels' Teamkollegen Niklas Süle hoch ein. "Für mich steht fest, wenn Süle einmal kapiert, dass Fitness auf höchstem Level wichtig ist, dass er gesetzt sein muss. Er kann ein überragender Verteidiger sein", so der Ex-Profi.

Kein Kandidat für den WM-Kader ist laut Basler genau wie Hummels auch Mario Götze von Eintracht Frankfurt. "Wir haben sehr gute Spieler, der Kader ist enorm gut. Da brauchen wir jetzt aktuell keinen Mario Götze. Ihm sollte man mehr Zeit für die Eingewöhnung geben", forderte er.