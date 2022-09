Medien: Nagelsmann-Freundin sorgt für Unruhe beim FC Bayern

IMAGO/Poolfoto/Hassenstein/M.i.S.

Julian Nagelsmann (2.v.l.) sorgt für Unruhe beim FC Bayern

Angesichts der sportlichen Krise des FC Bayern werden rund um die Säbener Straße auch immer mehr Zweifel an Trainer Julian Nagelsmann laut. Der Umgang mit seiner neuen Partnerin soll klubintern ebenfalls für Unruhe sorgen.

Vier Spiele in Folge ohne Sieg, der Absturz auf den fünften Tabellenplatz: Beim FC Bayern läuft es in dieser Saison in der Fußball-Bundesliga alles andere als nach Plan.

Von der Vereinsführung bekommt Trainer Julian Nagelsmann öffentlich zwar weiterhin Rückendeckung. In der Mannschaft soll der 35 Jahre alte Fußballlehrer allerdings nicht mehr unumstritten sein.

Schaden genommen hat seine Autorität womöglich auch durch den offenbar nicht ganz problemfreien Umgang mit seiner neuen Partnerin Lena Wurzenberger.

FC Bayern: Partnerin von Julian Nagelsmann offenbar im VIP-Bereich

Es werde "registriert", wenn diese zusammen mit den Familien der Spieler im VIP-Bereich weile, heißt es in einem Kommentar zur aktuellen Situation in München im "kicker".

Ihre Präsenz dort werde "als wenig feinfühlig interpretiert" - vor allem deswegen, weil die Journalistin weiterhin bei "Bild" angestellt ist, wenn auch nicht mehr in ihrer alten Rolle als Bayern-Reporterin.

Von dieser Aufgabe hatte das Boulevard-Blatt Wurzenberger entbunden, nachdem ihre Beziehung zu Nagelsmann öffentlich bekannt wurde. Sie arbeitet inzwischen als Polizeireporterin in München.

Julian Nagelsmanns Beziehung "gefährlich" für den FC Bayern?

Der frühere Profi Stefan Effenberg hat die Konstellation rund um Nagelsmanns neue Liebe bereits vor einigen Wochen bei "t-online" als "extrem schwierig" sowie "gefährlich" bezeichnet. Sie könne dem Chefcoach des FC Bayern "irgendwann mal auf die Füße fallen" - was nun offensichtlich geschieht.

Nagelsmann und Wurzenberger hatten am Sonntag auch am traditionellen Oktoberfest-Besuch des FC Bayern teilgenommen. Für den Übungsleiter der Münchner war es die Wiesn-Premiere, da diese im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden war.