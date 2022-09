Robert Lewandowski stichelt gegen den FC Bayern

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Robert Lewandowski und der FC Barcelona mussten sich beim FC Bayern geschlagen geben

Trotz seiner 41 Bundesliga-Tore in der Saison 2020/2021 musste sich Robert Lewandowski beim Ballon d'Or hinter Lionel Messi mit Platz zwei begnügen. Nach seinem Wechsel vom FC Bayern zum FC Barcelona rechnet sich der Stürmer bessere Chancen auf den begehrten Award aus.

"Ich weiß, dass der FC Barcelona die Mannschaft ist mit den meisten Ballon-d'Or-Gewinnern", sagte Lewandowski auf einer Pressekonferenz der polnischen Nationalmannschaft vor den anstehenden Nations-League-Spielen.

Dabei konnte sich der Goalgetter einen Seitenhieb gegen seinen Ex-Klub nicht verkneifen: "Ich glaube, der Weg zum Ballon d'Or ist bei Barca kürzer als bei Bayern."

Tatsächlich erhielt die Auszeichnung bislang 15 Mal ein Spieler des FC Barcelona. An einen Profi des FC Bayern ging der Ballon d'Or erst fünf Mal.

Niederlage gegen den FC Bayern "eine Lehre" für den FC Barcelona

In dem Pressegespräch blickte Lewandowski außerdem auf seine Rückkehr zum FC Bayern zurück.

In der Gruppenphase der Champions League traf der 34-Jährige mit Barca in der vergangenen Woche auf seinen Ex-Klub. Die Katalanen mussten sich in der Allianz Arena mit 0:2 geschlagen geben.

Lewandowski bezeichnete das Spiel als "eine Lehre" für Barca. Dennoch lobte er die Leistung seines Teams: "Bevor es losging, hatten wir nicht damit gerechnet, unseren Stil derart durchsetzen und so viele Chancen kreieren zu können. Jetzt wissen wir, dass wir das können. Dieses Spiel hat gezeigt, dass wir auch Chancen in harten Partien herausspielen können."

Robert Lewandowski lobt "intelligente" Fans des FC Bayern

Außerdem fand Lewandowski lobende Worte für die "intelligenten" Fans des FC Bayern, die den Polen mit Applaus empfangen hatten.

Die Anhänger wüssten "zwischen dem, was in den Medien geschrieben wird, und der Wahrheit zu unterscheiden", so der Routinier.

Daher sei das Spiel gegen den FC Bayern auch besonders "emotional" für ihn gewesen. Laut Lewandowski war es unmöglich "all diese Gefühle zu unterdrücken. Es war mehr als ein Spiel für mich".