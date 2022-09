Haaland "verbreitet Angst" in der Premier League

IMAGO/MI News

Erling Haaland wechselte vom BVB zu Manchester City

Nach zehn Pflichtspielen für Manchester City steht Erling Haaland bereits bei überragenden 14 Toren. In der englischen Premier League wächst der Respekt für den ehemaligen BVB-Stürmer.

"Haaland verbreitet Angst, was seine unglaubliche Torquote angeht", sagte England-Legionär Pascal Groß im Interview mit "Sport1" und ergänzte: "Es ist nicht einfach, gegen ihn zu spielen. Erling spielt natürlich in einer absoluten Top-Mannschaft der Liga."

Vor allem Haalands Präsenz, seine Körpergröße und seine Geschwindigkeit seien "unglaublich", so Groß, der bei Brighton & Hove Albion unter Vertrag steht. "Er hat voll eingeschlagen. Mit seinem unbedingten Willen, Tore zu schießen, ist er einzigartig. Haaland ist absolute Weltklasse."

Der frühere Profi von Karlsruher SC und FC Ingolstadt findet den Hype rund um den norwegischen Superstar daher auch "absolut gerechtfertigt".

Groß erklärte: "Was bei ihm seine Klasse zeigt, ist, dass er in Dortmund und jetzt auch bei ManCity die Erwartungen schon am Anfang bestätigt hat. Was mich an ihm auch begeistert, ist seine positive Körpersprache."

Pascal Groß läuft in Deutschland unter dem Radar

Groß selbst war 2017 für drei Millionen Euro aus Ingolstadt nach Brighton gewechselt - und dort ebenfalls schnell voll eingeschlagen.

Für den Premier-League-Klub bestritt der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler seitdem 176 Pflichtspiele in denen er 20 Tore erzielte und 31 weitere Treffer vorbereitete.

Dass er in Deutschland unter dem Radar läuft, obwohl er Stammspieler in der wohl besten Liga der Welt ist, bedauert der gebürtige Mannheimer nicht wirklich.

"Es ist nicht einfach, hier über Jahre konstant zu spielen. Doch mir ist es gelungen. Nach zwei Jahren 1. Liga mit dem FCI habe ich den Schritt ins Ausland gewagt, doch so richtig hat das keiner mitbekommen. Das ist okay für mich", sagte Groß.