BVB-Zeit als Mahnung? City stellt Haaland-Aufpasser ab

IMAGO/Andy Rowland

Erling Haaland (l.) an der Seite von Pep Guardiola

Zehn Einsätze, 14 Tore: Erling Haaland hat nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu Manchester City keine Sekunde Zweifel daran zugelassen, dass er seine überragende BVB-Quote auf der Insel noch einmal überbieten will. Ein Blick auf Haalands Zeit im Ruhrgebiet dürfte ManCity-Teammanager Pep Guardiola allerdings auch zu einem Schritt bewogen haben, der aktuell für Schlagzeilen sorgt.

Während Haalands Aufenthalt bei der norwegischen Nationalmannschaft wirft ein eigens von Manchester City abgestellter Physiotherapeut ein Auge auf das Wirken des Super-Stürmers.

Mario Pafundi von Manchester City soll künftig auch Teil der medizinischen Abteilung der norwegischen Auswahl sein. Das soll Norwegens Coach Stale Solbakken bestätigt haben.

Pafundi sei zwar "nicht nur wegen Erling [Haaland, d.Red.], sondern für alle anwesend", aber auf die Empfehlung seines Angreifers zum Team gestoßen, zitiert "Verdens Gang" Solbakken. "Er ist wahrscheinlich froh, dass wir seinen Mann von City geholt und nun jemanden haben, der seinen Körper gut kennt", so der ehemalige Trainer des 1. FC Köln weiter.

Haalands BVB-Zeit dient als Mahnung

Dass die vermeintliche Haaland-Extrawurst sinnvoll ist, dürfte in Manchester niemand bezweifeln. Als Mahnung dürfte Haalands letzte Saison bei BVB dienen. Der 22-Jährige glänzte zwar mit 29 Toren in 30 Pflichtspielen, verpasste aufgrund einiger Blessuren allerdings satte 16 Partien der Schwarz-Gelben.

Am Etihad Stadium geht man wohl auch daher auffallend behutsam mit Haaland um. Zeichnete sich ab, dass die Cityzens die Partie fest im Griff haben, wechselte Guardiola Haaland mehrfach aus. Im norwegischen Nationalteam ist der Goalgetter allerdings nur selten verzichtbar.

Im Rahmen der Nations League B gastiert Norge am 24. September in Slowenien, am 27. September empfängt man Serbien. Die WM in Katar haben die Nordeuropäer verpasst.