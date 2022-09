"Es ist ein Traum": Nkunku will Weltfußballer werden

Stürmer Christopher Nkunku vom Bundesligisten RB Leipzig hat in seiner Karriere große Ziele.

"Ich will Weltfußballer werden. Das wäre der größte Award, den man gewinnen kann. Es ist ein Traum, aber man sollte immer nach dem Höchsten streben", sagte der französische Nationalspieler der "Sport Bild".

Allerdings ist ihm bewusst, dass es mit diesem Ziel in Leipzig vermutlich schwer wird: "Wenn man in einem der größten fünf Vereine der Welt spielt, steigt natürlich die Chance, die Champions League zu gewinnen, und mit dem Titel steigen immer die Chancen für den Ballon d'Or."

Zumindest im letzten Sommer habe RB ihm den Schritt zu einem Top-Klub allerdings nicht erlaubt, obwohl es Anfragen gegeben habe. Nkunku betrachtet dies als Zeichen großer Wertschätzung. "Es war das erste Mal in meiner Karriere, dass mein Klub mir sagt, dass ich zu wichtig bin, um mich abzugeben. Das ist ein unbeschreiblich gutes Gefühl. Dieses Vertrauen macht mich stärker, das will ich zurückzahlen", sagte er.

Dass er schon wieder mit einem millionenschweren Transfer im kommenden Sommer in Verbindung gebracht wird, lässt den Goalgetter kalt. "Ich habe nie das Geld an erster Stelle gesehen. Der Fußball, den wir und ich spielen, ist viel wichtiger als die Höhe meiner Ablöse", betonte er. Angeblich besitzt Nkunku eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro in seinem aktuellen Vertrag.

Nkunku will mit Frankreich Weltmeister werden

Als größtes Ziel seiner Karriere bezeichnete der 24-Jährige den Gewinn der Weltmeisterschaft: "Das ist der schwerste Titel von allen."

Ob er sich diesen Traum schon in diesem Winter in Katar erfüllen kann, weiß der Leipziger nicht: "Dafür muss ich nominiert werden. Ich fühle mich als Teil des Teams, aber wir könnten 50 Spieler mitnehmen, die alle WM-Format haben. Ich habe keine Garantie, wenn ich bei Leipzig nicht stark bin. Ich muss weiter hart an mir arbeiten", machte er deutlich.

Trotz seines kometenhaften Aufstiegs in der Bundesliga und auf internationaler Bühne hegt der Offensivspieler noch keinerlei Starallüren.

"Ich bin Christopher, das ändert sich für mich nicht. Manchmal ist es aber merkwürdig, wie die Leute auf mich reagieren. Im Supermarkt schauen mich die Menschen manchmal an, als sei ich ein Geist. Dann denke ich mir: Ich bin doch ein normaler Mensch, der auch einkaufen muss", schilderte er aus seinem Alltag.