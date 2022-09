Terzic beorderte Moukoko zum Vieraugengespräch

IMAGO/Revierfoto

BVB-Einwechselspieler Moukoko (l.) entschied mit seinem Tor das Derby gegen Schalke 04

Vor dem Revierderby gegen den FC Schalke 04 hat BVB-Cheftrainer Edin Terzic sein Angriffstalent Youssoufa Moukoko zur Seite genommen und zu einem Vieraugengespräch beordert. Das berichtet "Sport Bild" im Nachgang an die Partie, die Borussia Dortmund mit 1:0 (0:0) gewinnen konnte.

Youssoufa Moukoko brennt auf Spielzeit bei Borussia Dortmund. Der Mittelstürmer muss sich jedoch auch in dieser Saison hinten anstellen, wenn es um die Vergabe der Startelfplätze geht. Erst einmal lief er in der Bundesliga von Beginn an auf.

Vor dem Revierderby gegen den FC Schalke 04 lag es daher einmal mehr an Cheftrainer Edin Terzic, seinem Stürmer den erneuten Platz auf der Bank zu erklären. Den Vortritt bekam Neuzugang Anthony Modeste.

In dem Vieraugengespräch hat Terzic dem deutschen U21-Nationalspieler dem Bericht zufolge außerdem mit auf dem Weg gegeben, was er im Falle einer Einwechslung erwartet: Moukoko solle im ausverkauften Dortmunder Stadion genau die Leistung abrufen, die er im Training zeigt. Wichtig sei zudem, dass er den direkten Weg in den Strafraum sucht.

Genau dort stand Moukoko in der 79. Minute goldrichtig, als er eine Flanke von Marius Wolf per Kopf ins gegnerische Tor unterbrachte.

Moukoko legte Sonderschichten im BVB-Training ein

Für den Angreifer, dem seit Wochen ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorliegt, war es bereits der zweite Treffer nach Einwechslung in dieser Spielzeit. Schon beim 3:1 (0:1) beim SC Freiburg kam Moukoko von der Bank und erzielte in der Schlussphase ein wichtiges Tor.

Wie das Sportblatt außerdem berichtet, hat Moukoko in den vergangenen Wochen immer wieder Sonderschichten im Training geschoben, um einem Platz in der Dortmunder Anfangself näherzukommen. Mit Co-Trainer Peter Hermann trainierte er etwa seine Kopfballtechnik.

Youssoufa Moukokos Vertrag läuft bei Borussia Dortmund zum Saisonende aus. Noch zögert das Eigengewächs mit der Unterschrift.