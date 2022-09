BVB-Farben sorgen für Ärger beim FC Schalke 04

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Danny Latza lief zuletzt einige Male mit schwarz-gelben Schuhen - quasi in BVB-Optik - auf

Nach der Revierderby-Niederlage gegen Borussia Dortmund tritt der FC Schalke 04 tabellarisch weiter auf der Stelle. Sechs Punkte aus sieben Spielen sind auch für den Aufsteiger zu wenig. Kein Wunder, dass die Unzufriedenheit bei S04 wächst und zwar sowohl in sportlicher Hinsicht als auch im Bereich von Themen, die mit Fußball nur am Rande etwas zu tun haben.

In der Kabine des FC Schalke 04 brodelt es. Einige Spieler sind mit ihren geringen Einsatzzeiten unzufrieden, andere sorgen für Ärger in anderen Bereichen. Auf Danny Latza trifft im gewissen Sinne beides zu, wenn man einem Bericht der "Sport Bild" glaubt.

Nach der Derby-Pleite gegen Borussia Dortmund (0:1) soll der S04-Profi, der unter Kramer zum dritten Mal in Folge in der Bundesliga nur auf der Bank schmorrte, schlecht gelaunt vor allen anderen in den Mannschaftsbus gestapft sein und dort eine halbe Stunde gewartet haben, bis sich der restliche Tross in Bewegung setzte.

Wie Latza sollen auch Alex Král, Thomas Ouwejan, Rodrigo Zalazar und Sebastian Polter aufgrund ihrer geringen Berücksichtigung nicht zufrieden sein. Bei Latza und Král kommt jedoch erschwerend hinzu, dass das Duo zuletzt ausgerechnet mit den Vereinsfarben des ärgsten Rivalen für Aufhebens sorgte.

Schalke-Star sorgt mit Luxusauto für Ärger

Denn Latza lief in der Vorbereitung und in den ersten Partien mit schwarz-gelben Schuhen auf. Diese "BVB-Farben" sorgten für Unmut bei den Verantwortlichen, heißt es. Demnach trat man an den Anführer aus Zweitligazeiten heran und bat ihn, etwas mehr Weitsicht bei der Schuhwahl walten zu lassen. Latza gehorchte und stieg auf weißes Schuhwerk um, durfte dieses jedoch - wie erwähnt - zuletzt nicht mehr aufs Feld führen.

Auch Mittelfeldmann Král sorgte für schwarz-gelben Ärger. Im Fall des defensiven Mittelfeldspielers ging es jedoch um ein Auto.

Dass der Tscheche zuletzt immer wieder mit einem Lamborghini in Farben der Dortmunder vorfuhr, war mehrfach Thema in der Kabine. Einige Stars glauben laut dem Bericht sogar, dass der 24-Jährige aus diesem Grund so wenig Spielzeit bekommt. Der Vorwurf: Nicht nur die Farbe ist unpassend. In aktuellen Krisenzeiten entspricht der rund eine Viertel Millionen Euro teure Wagen nicht dem Selbstbild von S04.

Auch die Vereinsbosse sollen Král bereits mitgeteilt haben, dass das Vorfahren im Lambo das falsche Signal sei.