BVB-Star heitert Bayerns Katerstimmung auf: "Liebe euch"

IMAGO/Revierfoto

Niklas Süle (l.) vom BVB hat noch immer einen guten Draht zu seinen ehemaligen Kollegen vom FC Bayern

Als hätte die 0:1-Niederlage beim FC Augsburg für die Profis des FC Bayern nicht schon zu reichlich Katerstimmung geführt, sorgte ausgerechnet ein BVB-Star beim anschließenden Oktoberfest-Besuch der Münchner für eine Überraschung. Die Reaktionen fielen aber wohl durchweg positiv aus.

Der ehemalige Münchner Niklas Süle, seit Sommer in Diensten von Konkurrent Borussia Dortmund, machte am vergangenen Sonntag einen Abstecher in den Süden, wie "Sport Bild" berichtet. Sein Ziel: Das "Käfer"-Zelt auf den Wiesn, wo sich seine Ex-Mitspieler vom FC Bayern tummelten.

Für die Profis des FC Bayern stand dort der obligatorische Oktoberfest-Termin auf der Agenda, wenngleich Cheftrainer Julian Nagelsmann nach der Blamage in Augsburg zunächst in Erwägung gezogen hatte, den Besuch kurzfristig abzusagen.

Niklas Süle konnte die angespannte Stimmung unter den Bayern-Spielern aber scheinbar etwas aufheitern. "Ich liebe euch alle", soll der Dortmunder Abwehrspieler zu seinen Ex-Kollegen in die Runde gerufen haben. Diese lachten daraufhin herzlich.

Kimmich verrät: Süle "kommt jetzt rausgekrochen"

Bayern-Führungsspieler Joshua Kimmich hatte am Montag auf der vom DFB einberufenen Pressekonferenz verraten, dass Niklas Süle einer jener Spieler in der deutschen Nationalmannschaft ist, die derzeit gerne den ein oder anderen Spruch ablassen - schließlich wartet der deutsche Rekordmeister seit vier Liga-Spielen auf einen Sieg. In der Tabelle hat sich der BVB mittlerweile am FC Bayern vorbeigeschoben und rangiert auf Platz zwei hinter dem 1. FC Union Berlin.

Kimmich witzelte seinerseits auf der PK: "Von Niklas Süle hört man ein bisschen was. Der kommt jetzt rausgekrochen." Große Sorgen macht sich der Mittelfeldspieler angesichts der gerade einmal sieben absolvierten Liga-Spiele aber noch nicht. "Die Dortmunder stehen jetzt über uns. Aber die Saison ist noch lang", so der 27-Jährige.

Joshua Kimmich und Niklas Süle spielten fünf Jahre lang gemeinsam beim FC Bayern und gewannen zahlreiche Titel, darunter fünf Meisterschaften sowie die Champions League. Da Süle in München nicht verlängern wollte, schlug der BVB zu und stattete ihn mit einem Vierjahresvertrag aus.