Nkunku äußert sich zu Bayern-Gerüchten

IMAGO/motivio

Christopher Nkunku (re.) wurde beim FC Bayern gehandelt

Christopher Nkunku macht bei RB Leipzig dort weiter, wo er in der letzten Saison aufgehört hat. Kein Wunder, dass der Angreifer weiter im Fokus des FC Bayern sein soll, wo sein ehemaliger Trainer Julian Nagelsmann an der Seitenlinie steht. Nun hat sich Nkunku zu den Spekulationen um seine Person geäußert und die Münchner außerdem noch gelobt.

Christopher Nkunku war in der letzten Spielzeit der alles überragende Spieler bei RB Leipzig, traf für die Roten Bullen wettbewerbsübergreifend 35 Mal und wurde nicht zufällig als Spieler der Saison ausgezeichnet.

Kein Wunder also, dass auch der FC Bayern im Sommer auf der Suche nach Verstärkungen ein Auge auf den wirbeligen Offensivmann warf. Allerdings legte die RB-Bosse bei Nkunku ein allgemeines Wechselveto ein, verlängerten stattdessen mit dem Franzosen bis 2026. Zuletzt hieß es jedoch in "Bild", dass die Münchner die Entwicklung des 24-Jährigen weiter beobachten. Kommt es doch noch zu einem Wechsel?

Von "Sport Bild" gefragt, wie oft Bayern-Trainer Julian Nagelsmann, der Nkunku während gemeinsamer Zeiten in Leipzig in immerhin 84 Spielen (12 Tore, 27 Vorlagen) betreute, ihn schon kontaktiert und angefragt habe, wann der Angreifer zum FC Bayern komme, antwortete der RB-Star deutlich: "Kein einziges Mal."

Allerdings gab Nkunku im gleichen Atemzug zu, dass es im Sommer "um ehrlich zu sein, ein paar Anfragen" von verschiedenen Klubs gegeben hat. Ob darunter der FC Bayern war, verriet der Offensivmann nicht, nur so viel: "RB hat mir schnell gesagt, dass ich nicht wechseln darf."

Wechsel zum FC Bayern? Nkunku hat Ausstiegsklausel

Er sei deswegen auch nicht sauer gewesen, im Gegenteil. "Es war das erste Mal in meiner Karriere, dass mein Klub mir sagt, dass ich zu wichtig bin, um mich abzugeben. Das ist ein unbeschreiblich gutes Gefühl", sagte Nkunku und fügte an: "Dieses Vertrauen macht mich stärker, das will ich zurückzahlen."

Mehr dazu: Christopher Nkunku will Weltfußballer werden

Wie lange, das ließ Nkunku offen. Denn obwohl sein Vertrag bis 2026 datiert ist, könnte er die Roten Bullen schon im kommenden Jahr dank einer Ausstiegsklausel für 60 Millionen Euro verlassen.

"Keiner kann wissen, was irgendwann mal passiert. Jetzt schon zu sagen, ich bin im Juli dort oder dort, ist ein bisschen verrückt", erklärte Nkunku dazu. Den FC Bayern lobte er derweil für die Transfers von Sadio Mané und Co.

"Bayern ist ein großer Verein und sollte solche Spieler holen. Sie tun der Bundesliga gut", sagte der 24-Jährige. "Das ist ein Zeichen, dass wir in einer großen Liga spielen."