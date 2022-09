Sofortmaßnahme: Nagelsmann berief Mannschaftsrat zusammen

IMAGO

Julian Nagelsmann ist Cheftrainer des FC Bayern

Die Stimmung beim FC Bayern war nach der 0:1-Niederlage am vergangenen Samstag im Keller. Cheftrainer Julian Nagelsmann sieht sich nach dem vierten Bundesliga-Spiel in Folge ohne Sieg immer größerem Druck ausgesetzt - und war scheinbar bemüht, die Probleme schon am Sonntagmorgen anzugehen.

Julian Nagelsmann wollte keine Zeit vergeuden und so schnell wie möglich in die Diskussion mit seinen Spielern treten. Nach Angaben von "Sport Bild" ergriff der Cheftrainer des FC Bayern nur wenige Stunden nach der Pleite in Augsburg eine Sofortmaßnahme und berief seinen Mannschaftsrat zusammen.

Am Sonntag kamen daher, bevor sich der Bayern-Tross auf den Weg zum obligatorischen Oktoberfest-Termin machte, Kapitän Manuel Neuer sowie die Stellvertreter und Führungsspieler Thomas Müller, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Kingsley Coman mit dem 35-Jährigen zusammen. Hintergrund ist dabei wohl auch, dass die Bayern-Stars schon am Montag zu ihren Nationalmannschaften abreisten, Zeit zur Aufarbeitung blieb Nagelsmann daher nur allzu wenig.

Nicht nur der Cheftrainer, sondern auch Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic war dem Bericht zufolge am Sonntagmorgen an der Säbener Straße, um Gespräche in der Kabine sowie im Fitnessraum zu führen. Vor allem von Manuel Neuer und Thomas Müller habe sich der 45-Jährige Meinungen eingeholt.

Interne Kritik an Nagelsmanns Auftreten beim FC Bayern?

Im Mannschaftsrat ist dem Sportblatt zufolge wiederum auch das Auftreten von Julian Nagelsmann Thema. Durchaus kritisch werde wahrgenommen, wie sich der Bayern-Trainer nach den zuletzt schlechten Ergebnissen in der Öffentlichkeit präsentiere. Dies sei nun gegenüber Salihamidzic zur Sprache gekommen, so "Sport Bild".

Gewünscht sei mehr Selbstkritik seitens des Cheftrainers, stattdessen habe Nagelsmann zuletzt etwa die schlechte Torausbeute von Nationalspieler Leroy Sané kritisiert, der in Augsburg eine gute Chance ausgelassen hatte.

Intern, so heißt es in dem Bericht weiter, werden mittlerweile auch Nagelsmanns Ausführungen auf Pressekonferenzen kritisch beäugt, in denen er ausführlich Rede und Antwort steht. Dass der junge Coach zudem an der Seitenlinie immer wieder mit modischen Outfits auffalle, sei angeblich ebenfalls ein Umstand, der intern nicht überall gut ankommt.