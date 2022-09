FC Bayern wählt erneut brisanten Wintertrainingslager-Ort

IMAGO/Markus Fischer

Wo trainiert der FC Bayern im Winter?

Der FC Bayern München hat sich einem Medienbericht zufolge für einen Wintertrainingslager-Ort entschieden, der in der Fanszene für Ärger und Unmut sorgen dürfte.

Wenn am 14. November in der Fußball-Bundesliga die Winterpause eingeläutet wird, dann ziehen viele Spieler des Oberhauses direkt weiter zur WM nach Katar, darunter auch beinahe alle Profis des FC Bayern. Spätestens mit dem Finale am 19. Dezember endet die umstrittene Wüsten-Weltmeisterschaft im Emirat, das wegen der Missachtung von grundlegenden Menschenrechten in der Kritik steht.

Doch für die Stars des FC Bayern ist die Zeit in Katar damit noch nicht vollends beendet. Denn nach einer kurzen Weihnachtpause will der deutsche Rekordmeister (erneut) nach Katar reisen, um dort sein Wintertrainingslager aufzuschlagen, wie "Sport Bild" erfahren hat.

Seit 2011 sind die Münchner - von einer Auszeit während der Corona-Pandemie abgesehen - regelmäßiger Gast in Doha, fliegen mit Sponsor Qatar Airways in den Nahen Osten. Zum Unmut vieler Fans.

Die letztjährige Jahreshauptversammlung des Fußball-Serienmeisters musste aufgrund der immer heftiger werdenden Kritik am Katar-Sponsoring sogar vorzeitig abgebrochen werden. "Im Nachhinein wäre es sicherlich besser gewesen, weiterzumachen", meinte Bayern-Präsident Herbert Hainer einen Tag später kleinlaut.

FC Bayern will Vertrag mit Katar wohl verlängern

So oder so: 2022/23 zieht es den FC Bayern erneut in den Wüstenstaat. Am 5. Januar geht es laut dem Sportblatt los. Eine Woche Aufenthalt ist geplant. Das Trainerteam rund um Julian Nagelsmann soll die Entscheidung begrüßen, weil die (Trainings-)Bedingungen vor Ort optimal sind.

Ob der FC Bayern auch in den kommenden Jahren nach Doha fliegt und das Katar-Sponsoring weiter wahrnimmt, ist hingegen noch offen. Der Vertrag läuft aus. Vieles deutet jedoch auf eine Fortsetzung des 25 Millionen Euro schweren Paketes hin, das dem Rekordmeister jährlich winkt.

Allerdings soll es offenbar zuvor einen Besuch von Bayern-Verantwortlichen im Emirat geben. Bislang sind noch keine offiziellen Äußerungen aus dem Klub zu entnehmen, laut "Sport Bild" geht die Tendenz aber deutlich in Richtung Vertragsverlängerung. Wie die Anhänger auf der Jahreshauptversammlung Mitte Oktober auf diese Nachricht reagieren werden, dürfte auf der Hand liegen.

Die Winterpause endet am 19. Januar 2023. Einen Tag später startet der FC Bayern mit einem Auswärtsspiel bei RB Leipzig in den 16. Spieltag der Bundesliga.