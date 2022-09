Verwirrung um vermeintliche Mislintat-Forderung

IMAGO/Alexander Keppler

Wird Sven Mislintat beim VfB Stuttgart befördert?

Die Führungsetage beim VfB Stuttgart kommt einfach nicht zur Ruhe. Nun droht rund um eine mögliche Verlängerung von Sportdirektor Sven Mislintat neuer Ärger.

Wie die "Sport Bild" berichtet, fordert Mislintat eine Beförderung zum Sportvorstand. Demnach lehnt es der Kaderplaner ab, als Sportdirektor weiterzumachen.

Dabei hatte Mislintat am Montag im "kicker" noch betonte, dass es ihm egal sei, ob er als Sportdirektor oder Sportvorstand verlängert. "Es muss halt passen", sagte der sportlich Verantwortliche und fügte an: "Mir reicht auch die Verlängerung als Sportdirektor, wenn alles zusammenpasst und die Gespräche gut enden."

Laut "Sport Bild" sei der Aufstieg zum Sportvorstand Mislintats einzige Möglich, sein Gesicht zu wahren, nachdem er bei der Installation von Philipp Lahm und Sami Khedira als Berater des Vorstandes sowie Christian Gentner als Leiter der Lizenzspielerabteilung übergangen worden war.

Dem Bericht zufolge wurde Mislintat erst wenige Minuten bevor die Öffentlichkeit informiert wurde über die VfB-Verpflichtungen unterrichtet.

Kuriose Mislintat-Klausel ermöglicht VfB-Abschied

In dem Zusammenhang verweist die Sport-Zeitschrift auch auf eine Schutzklausel, die in Mislintats Vertrag verankert ist. Diese erlaubt es dem 49-Jährigen, sein Arbeitspapier einseitig zu kündigen, sollten in seinem Kompetenzbereich Entscheidungen getroffen werden, mit denen er nicht einverstanden ist.

Zu diesen gehört die Neustrukturierung im Verein.

Pikant für die Schwaben: Selbst wenn der Sportchef von sich aus die Reißleine zieht und eine vorzeitige Trennung erwirkt, müsste ihm der Verein laut "Sport Bild" weiterhin sein volles Gehalt zahlen - bis zu seinem offiziellen Vertragsende im Sommer 2023.

Mislintats Salär schätzt die Zeitung auf rund 800.000 Euro pro Jahr. Dass Mislintat mitten in der Saison hinschmeißt, scheint aber recht unrealistisch.