Spielerfrauen und Co. stellen DFB vor Herausforderung

Die WM in Katar stellt den Deutschen Fußball-Bund vor allerhand logistische Herausforderungen. Eine noch offene Frage betrifft den Umgang mit den Familien der DFB-Stars und den Spielerfrauen. Diese soll nun offenbar auf höchster Ebene geklärt werden.

Wie die "Bild" schreibt, hat der Verband für diese Woche ein "Gipfeltreffen" angesetzt, um mit den Nationalspielern über Aufenthalt und Unterbringung von Frauen und Kindern zu diskutieren.

Das Problem: Im vergleichsweise kleinen Austragungsland Katar sind schon jetzt die Hotels knapp. Für die noch freien Kapazitäten verlangen ortsansässige Hoteliers derzeit Unsummen.

Fest steht wohl, dass der DFB aus Kostengründen kein Hotel für die gesamte Turnierdauer (20.11 bis 18.12) blocken will. Sollte Deutschland nämlich wider Erwarten früh ausscheiden, bliebe der DFB auf den Kosten sitzen. Deshalb soll nun im Gespräch mit den Spielern eine Lösung gefunden werden.

Joshua Kimmich hatte am Dienstag auf der Pressekonferenz dargelegt, dass er sich schon Unterstützung des Verbandes bei der Unterbringung der Familie wünsche.

Flick will "Wohlfühl-Atmosphäre" in der Nationalmannschaft

"Generell würden viele Freunde und Familie mitkommen, aber es ist sehr, sehr schwierig, was Hotels angeht – was ich so mitbekommen habe. Ich hoffe da ein bisschen auf den DFB, dass man da was machen kann. Als Privatperson ist es gar nicht so einfach, Hotels zu bekommen", machte der Führungsspieler deutlich.

Bundestrainer Hansi Flick soll sich grundsätzlich für eine "Wohlfühl-Atmosphäre" in Katar ausgesprochen haben, die auch die Anwesenheit von Familie und Partnerinnen beinhaltet. Eine "Dauer-Belagerung" solle es aber auch nicht geben, damit die Konzentration nicht leidet. Dass der Anhang mit ins Teamhotel zieht ist deshalb eher unwahrscheinlich, obwohl es dort noch gewisse Kapazitäten gäbe.

Bei der letzten WM in Russland gab es keine einheitliche Lösung. Manche Spielerfrauen blieben die ganze Zeit vor Ort, andere reisten immer nur zu den Spielen an. In Katar soll wieder mehr Teamgeist aufkommen.