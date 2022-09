BVB fordert Mega-Preis für Bellingham - Neuer Vertrag winkt

IMAGO/osnapix

Jude Bellingham könnte den BVB im Sommer verlassen

Mit seinen Leistungen bei Borussia Dortmund hat Jude Bellingham in dieser Saison einmal mehr bewiesen, dass er einer der ganz Großen im Fußball werden kann. Längst stehen die Interessenten aus England Schlange. Doch anders als bei Erling Haaland, dessen Abgang durch eine Ausstiegsklausel unvermeidlich war, befindet sich der BVB nun in einer starken Verhandlungsposition.

Dem englischen Portal "The Athletic" zufolge beharrt der Revierklub deshalb auf seiner Einschätzung, der Mittelfeldmann sei in der aktuellen Marktsituation mindestens 150 Millionen Euro wert.

Diese Summe müssten die interessierten Klubs aus der Premier League, allen voran Manchester United und der FC Liverpool, auf den Tisch legen, um den 19-Jährigen im Sommer aus Dortmund loszueisen. Sollte es tatsächlich zum Wechsel komme, wäre er damit der teuerste Englänger aller Zeiten.

Bitter für die Borussia wäre indes, dass sie im Falle eines Abschieds nicht die komplette Summe einstreichen würden. Dem jüngsten Bericht nach hat Bellinghams Ex-Klub Birmingham City eine Weiterverkaufsbeteiligung von über fünf Prozent. 2020 hatten die Dortmunder einst 25 Millionen Euro an den englischen Klub für Bellingham überwiesen.

BVB will mit Bellingham verlängern - Keine Ausstiegsklausel

Noch ist dessen Abschied im kommenden Sommer aber wohl ohnehin nicht beschlossene Sache. "The Athletic" zufolge will der BVB seinen Shooting Star sogar mit einem neuen Vertrag ausstatten. Aktuell ist der Achter noch bis Ende Juni 2025 an die Westfalen gebunden.

Ein neuer Kontrakt mit längerer Laufzeit und deutlich verbesserten Bezügen soll den Verbleib über 2023 hinaus wahrscheinlicher machen, so das Kalkül der Dortmunder Chefetage.

Brisant ist, dass Bellingham - anders als Haaland - in den Gesprächen angeblich nie auf eine Ausstiegsklausel gepocht habe.

Aus dem Umfeld des Spielers sei bislang nicht der Wunsch einer Klausel an den Verein herangetragen worden. Der Nationalspieler sei vielmehr von seiner Qualität überzeugt und erwarte, dass ein interessierter Verein die aufgerufene Ablösesumme zahlt - selbst wenn sich diese deutlich oberhalb von 100 Millionen Euro bewegen sollte.

Bellingham selbst beschäftigt sich allerdings noch nicht mit dem nächsten Kapitel seiner Karriere, wie er zuletzt betonte. "Der Klub hat eine Menge für mich getan. Das zu übersehen und schon in die Zukunft zu blicken, wäre respektlos", sagte er vergangene Woche.