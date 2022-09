S04-Verteidiger muss Pleite gegen BVB "erstmal verdauen"

IMAGO/Moritz Mueller

Henning Matriciani (l.) verlor mit dem FC Schalke 04 das erste von zwei Duellen der Saison gegen den BVB

Henning Matriciani hat beim FC Schalke 04 zuletzt vom Verletzungspech seines Mitspielers Cedric Brunner profitiert und ein erfolgreiches Debüt gefeiert. Im Revierderby gegen den BVB folgte allerdings prompt große Ernüchterung.

Ausgerechnet gegen die Revierrivalen VfL Bochum und Borussia Dortmund absolvierte Henning Matriciani jüngst seine Bundesliga-Spiele zwei und drei. Da der 22-Jährige jeweils in der Schalker Startformation stand, waren die Partien umso besonderer. Während gegen den VfL der erste Saisonsieg (3:1) gelang, setzte es im Prestigeduell gegen den BVB eine knappe Niederlage (0:1).

Über seinen Einsatz gegen Bochum habe sich Matriciani sehr gefreut, wie der Rechtsverteidiger gegenüber "WAZ" bekannte: "Wenn es dann sogar mit einem Sieg losgeht, ist es umso schöner." Das Trikot, das er gegen den VfL trug, werde er "auf jeden Fall behalten".

Eine Woche später folgte jedoch die Pleite im Derby gegen den BVB. "Das muss man erst einmal verdauen. So kurz vor Schluss das 0:1 zu bekommen, war schon bitter", so der Lippstädter im Nachgang.

"Das hat in diesem Spiel leider nicht so gut geklappt"

Die Elf von Cheftrainer Frank Kramer hielt die Null bis zur 79. Minute, als der eingewechselte Youssoufa Moukoko mit seinem Kopfballtor die Partie zu Gunsten des BVB entschied. Zwar hatte sich Königsblau lange mit großem Einsatz gegen das Gegentor gewehrt, die Niederlage kam letztlich aber verdient.

Vor allem mangelte es S04 an den nötigen Gegenangriffen, so der Rechtsverteidiger: "Das hat in diesem Spiel leider nicht so gut geklappt, da die Bälle zu schnell weg waren. Aber da arbeiten wir dran."

Als persönliches Ziel rief Matriciani für die nächsten Monate aus, sich als "Stammspieler" bei Schalke 04 zu etablieren. Er wolle sich nun immer wieder im Training anbieten und sich aufdrängen. Sein Konkurrent auf der rechten Abwehrseite Brunner hatte sich zuletzt eine Muskelverletzung zugezogen. Womöglich winkt Matriciani auch nach der Länderspielpause ein Einsatz in der Bundesliga, wenn es gegen den FC Augsburg (02.10., 17:30 Uhr) geht. Zuvor bestreitet Königsblau ein Testspiel gegen den FC Gütersloh (22.09.)