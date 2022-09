Auch Brandt fällt aus - Flick nominiert Arnold nach

IMAGO/Peter Hartenfelser

Auch BVB-Star Julian Brandt (2.v.r.) ist abgereist

Nach Manuel Neuer und Leon Goretzka vom FC Bayern ist am Mittwoch auch BVB-Star Julian Brandt aus dem Teamhotel der deutschen Nationalmannschaft abgereist.

Der Offensivspieler von Borussia Dortmund hat laut Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes einen grippalen Infekt und wird die kommenden Nations-League-Spiele gegen Ungarn in Leipzig am Freitag und gegen England in London am Montag somit ebenfalls verpassen.

ℹ️ Auch @JulianBrandt musste heute aufgrund eines grippalen Infekts aus dem Mannschaftsquartier in Frankfurt abreisen. Er wurde negativ auf das Coronavirus getestet.#Brandt | 📸 GES Sportfoto pic.twitter.com/QOVj47MFBz — DFB-Team (@DFB_Team) 21. September 2022

Ein Corona-Test bei Brandt sei allerdings negativ ausgefallen. Neuer und Goretzka waren positiv auf COVID-19 getestet worden und ebenfalls abgereist.

Am Mittwochnachmittag reagierte Bundestrainer Hansi Flick auf die Ausfälle und nominierte Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg nach. Der Linksfuß werde "im Laufe des Tages zur Mannschaft stoßen", hieß es.