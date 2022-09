Babbel vom BVB "überhaupt nicht überzeugt"

Peter Hartenfelser via www.imago-images.de

Markus Babbel schoss gegen den BVB

Mit 15 Punkten nach sieben Spieltagen steht Borussia Dortmund aktuell auf dem zweiten Platz der Tabelle der Fußball-Bundesliga. Mit den bisherigen Leistungen des BVB ist Ex-Nationalspieler Markus Babbel aber überhaupt nicht zufrieden.

"Fußballerisch hat mich der BVB bislang überhaupt nicht überzeugt", urteilte Babbel in einem Interview mit "Sky" und legte nach: "In vielen Spielen waren sie die schlechtere Mannschaft."

Dennoch würden es die Dortmunder schaffen, ihre Spiele trotzdem zu gewinnen. "Das spricht für einen guten Charakter, eine gute Mentalität", hob Babbel hervor.

Besonders für BVB-Innenverteidiger Mats Hummels freut sich der Ex-Profi des FC Bayern. Der 33-Jährige habe sich zuletzt "wieder stark präsentiert".

"Ohne Marco Reus hätte der BVB nicht so viele Punkte"

"Er musste in der Vergangenheit viel Kritik einstecken", so Babbel: "Für mich ist er gerade wieder der alte Mats Hummels. Ihm hat der Konkurrenzkampf in Dortmund gut getan."

Auch Marco Reus sei vor seiner Verletzung in einer "tollen Form" gewesen. "Ohne ihn hätte Dortmund nicht so viele Punkte", stellte der 50-Jährige klar.

Daher seien sowohl Hummels als auch Reus für Babbel klare Kandidaten für den WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft. "Für mich gehören die besten Spieler zur Nationalmannschaft, weil ich ein Fan des Leistungsprinzips bin. Da gehört Reus definitiv dazu", sagte Babbel.

Mario Götze macht Eintracht Frankfurt besser

Auch für Mario Götze von Eintracht Frankfurt würde sich der frühere Trainer von Hertha BSC freuen, sollte der Weltmeister von 2014 auf den WM-Zug aufspringen.

Babbel habe Götze lange nicht mehr in einer "solch guten Verfassung" gesehen. "Er macht die Frankfurter besser", schwärmte der gebürtige Münchner: "Das sagen auch die Spieler. Einen größeren Ritterschlag kannst du nicht bekommen."