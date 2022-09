So bewertet Rangnick Nagelsmann und die FCB-Krise

Pressefoto Rudel/Robin Rudel via www.imago-images.

Nagelsmann und Rangnick arbeiteten gemeinsam in der RB-Familie

2019 legte Ralf Rangnick sein Traineramt bei RB Leipzig nieder und wechselte als "Global Sports Director" ins Management der RB-Familie. Nachfolger bei den Sachsen wurde unterdessen Julian Nagelsmann, die beiden Fußballlehrer kennen sich also bestens. Die jüngste Krise beim FC Bayern bewertete Rangnick daher unter mildernden Umständen.

"Für ihn ist es eine ganz neue Situation, er hat in München eine ganz andere Dichte an Topstars", erklärte der 64-Jährige gegenüber der "Bild". In so einem Fall ist mehr "Beziehungsarbeit" nötig, die Spieler müssen "emotional an Bord" gehalten werden.

Nagelsmann ist also als Krisenmanager gefragt: "Der FC Bayern ist zehn Jahre nur Erfolg gewöhnt, hat alles gewonnen. Die Situation jetzt fühlt sich für die Spieler fremd an. Deswegen ist es als Trainer noch wichtiger, viel mit ihnen zu reden", sagte Rangnick.

Große Krisen musste Nagelsmann in seiner noch jungen Karriere noch nicht allzu viele bewältigen. Bei RB Leipzig zeigte die Formkurve zwei Jahre lang stetig nach oben. Die TSG Hoffenheim übernahm der 35-Jährige einst auf einem Abstiegsplatz und führte 1899 noch zum Klassenerhalt - ebenfalls eine Erfolgsgeschichte.

FC Bayern spielte unter Nagelsmann "begeisternd"

Unter diesen Umständen seien vier sieglose Bundesliga-Spiele in Serie nicht zu hoch zu bewerten, argumentierte Rangnick. Nagelsmann hat außerdem "letztes Jahr und zu Beginn der Saison schon bewiesen, dass er die Mannschaft nicht nur führen, sondern mit ihr auch begeisternden Fußball spielen lassen kann", erklärte Österreichs Nationalcoach. Nach dem Abgang von Robert Lewandowski brauche es schlicht ein wenig Zeit.

Dass sein ehemaliger Leipzig-Nachfolger auch den FC Bayern wieder in ruhigere Gewässer führt, traut ihm Rangnick allemal zu. Nagelsmann arbeite sehr akribisch, achte auf sehr viele Details: "Das wird er jetzt noch mehr machen", erklärte er, das werde sich auszahlen.

Titel hält Rangnick trotz des schlechten Münchner Saisonstarts daher für möglich. "Das traue ich Julian dieses Jahr zu – Meister und Pokalsieger", verriet er. Für den FC Bayern geht es nach der Länderspielpause mit einem Heimspiel gegen das ebenfalls kriselnde Bayer Leverkusen weiter.