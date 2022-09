Trainerwechsel bei Borussia Dortmund

IMAGO/Gabor Krieg

Pascal Bieler (r.) hat den BVB verlassen

Die Reservemannschaft von Borussia Dortmund aus der 3. Liga muss einen Abschied im Trainerteam verkraften. Co-Trainer Pascal Bieler verlässt den BVB II und wird Chefcoach beim hessischen Regionallisten TSV Steinbach Haiger.

"Pascal hatte einen großen Anteil am Aufstieg in die 3. Liga", sagte der sportliche Leiter Ingo Preuß und betonte: "Es freut uns, dass er sich durch seine Arbeit hier für einen Cheftrainerposten empfehlen konnte."

Bieler kam im Sommer 2020 mit Ex-Trainer Enrico Maaßen, der inzwischen beim FC Augsburg im Amt ist, zum BVB. Als Hauptverantwortlicher stand der 36-Jährige schon beim Wuppertaler SV an der Seitenlinie.

Beim TSV Steinbach Haiger tritt Bieler in die Fußstapfen von Ersan Parlatan, den es zum 1. FC Nürnberg zog. Bei den Hessen unterschrieb Bieler einen Vertrag bis 2025.

"Wir haben uns in den vergangenen zehn Tagen mit insgesamt sechs Kandidaten getroffen und uns die nötige Zeit genommen, die wir gebraucht haben", gab Geschäftsführer Arne Wohlfahrt Einblicke in die Trainersuche und ergänzte: "Uns war wichtig, einen Trainer zu finden, der den Weg, den wir eingeschlagen haben, fortsetzen will. Der also mit der Zusammenstellung der Mannschaft zufrieden ist und mit diesen Spielern seine Idee von Fußball Stück für Stück umsetzen will." Mit Bieler habe man den "Wunschkandidaten" verpflichten können.

Kamil Bednarski rückt zum BVB II auf

Der neue Cheftrainer betonte: "Ich freue mich auf die Mannschaft, meinen Trainerstab und auf den gesamten Verein. Für mich ist es wichtig, jetzt schnell alles kennenzulernen. Deswegen werden wir in den nächsten Tagen viel sprechen und viel arbeiten, um möglichst schon am Samstag in Freiberg erfolgreich zu starten."

Als Nachfolger für Bieler rückt interimsweise Kamil Bednarski ins U23-Team des BVB. Der frühere Stürmer war zuvor im Scouting der Dortmunder aktiv.