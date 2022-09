Kurios: FC Bayern belohnte brasilianischen Hacker

Fotostand / Fritsch via www.imago-images.de

Der FC Bayern stand scheinbar mit einem brasilianischen Hacker in Kontakt

Ein Hacker hat eine empfindliche Sicherheitslücke auf der Webseite des FC Bayern München gefunden. Doch der Brasilianer entpuppte sich, zum Glück für den deutschen Rekordmeister, als großer Fan und benachrichtigte den Klub umgehend.

Kuriose Geschichte: Fußball-Bundesligist FC Bayern konnte offenbar eine Sicherheitslücke im klubeigenen Internetauftritt schließen - mithilfe eines Hackers. Was war passiert?

Der Brasilianer "Ghost" erkannte, dass von der Webseite des FC Bayern persönliche Daten gestohlen werden können. Auch geschäftliche und vertrauliche Informationen seien nicht sicher gewesen, wie aus seinem Instagram-Post zu entnehmen ist.

Da er nicht selbst öffentlich in Erscheinung treten will, erklärt sein Landsmann Gui Galdamez, der in Brasilien für seine TikTok-Videos bekannt ist, die Geschichte in einem Video.

"Ghost" agierte bei seinem Hacker-"Angriff" keineswegs böswillig, sondern habe sich lediglich Zugang zum System verschafft, um mögliche Sicherheitslücken an die Verantwortlichen weitergeben zu können. Unmittelbar, nachdem er die Sicherheitslücke herausgefunden hatte, benachrichtigte er den Klub.

FC Bayern erst zurückhaltend, dann dankbar

Das Problem: Der FC Bayern reagierte zunächst nicht auf Martins' Hinweise.

Erst als ein brasilianischer Journalist vom "Globo" auf die Geschichte aufmerksam wurde, kam der Stein ins Rollen. Dieser stellte Kontakt zum Münchner Spitzenklub her, der sich daraufhin tatsächlich der Sache annahm und die Sicherheitslücke überprüfte. Letztlich konnte der FC Bayern das Problem beheben.

Anfang September meldete sich der deutsche Serienmeister schließlich bei "Ghost" zurück. Der FC Bayern bedankte sich für den Hinweis des Brasilianers und schickte obendrein ein vom Münchner Urgestein Thomas Müller signiertes Trikot nach Südamerika.

"Ghost" präsentierte das Trikot des FC Bayern anschließend auf Instagram und schrieb: "Danke für die Geschenke, Bayern und Thomas Müller."