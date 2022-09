Wo läuft Deutschland vs. Ungarn live im TV und Stream?

IMAGO/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON

Joshua Kimmich (r.) tritt mit der DFB-Elf gegen Ungarn an

Etwas überraschend rangiert die ungarische Fußball-Nationalmannschaft nach vier Spieltagen in der Nations League auf Platz eins in der Deutschland-Gruppe - noch vor dem DFB-Team, Italien und England. Am Freitagabend (ab 21:00 Uhr) hat die Elf von Bundestrainer Hansi Flick nun die Gelegenheit, an die Tabellenspitze zu springen. Wo wird Deutschland gegen Ungarn live im TV übertragen?

Die Ungarn gehören zu den großen Überraschungen der bisherigen Nations League. Der WM-Finalist von 1954 thront nach vier Spieltagen in der Gruppe 3 der Nations League A an der Tabellenspitze - vor den Fußball-Schwergewichten Deutschland, Italien und England.

Mehr dazu: Alle Informationen der Gruppe 3 in der Nations League

Auch die deutsche Auswahl konnte die Magyaren im Hinspiel nicht bezwingen, erreichte im Juni im Hinspiel in der Puskas Arena zu Budapest nur ein 1:1-Unentschieden. Jetzt will sich die DFB-Elf von Nationaltrainer Flick am vorletzten Gruppenspieltag die Tabellenführung schnappen.

Außerdem sollen die beiden Partien gegen Ungarn am Freitag sowie am Montag gegen England als Härtetests für die in knapp zwei Monaten beginnende WM in Katar genutzt werden.

Wo läuft das Nations-League-Spiel Deutschland gegen Ungarn live im TV und im Stream?

Hier wird Deutschland vs. Ungarn live im TV übertragen