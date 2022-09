Lewandowski erhebt schwere Vorwürfe gegen Ex-SGE-Star

imago sportfotodienst

Robert Lewandowski (l.) spielte in der Bundesliga gegen Carlos Zambrano (2.v.r.)

Von 2012 bis 2016 spielte Carlos Zambrano in der Fußball-Bundesliga für Eintracht Frankfurt. Robert Lewandowski, früherer Stürmer des BVB und FC Bayern, erhob nun schwere Vorwürfe gegen den Peruaner.

"Es gab da einen Spieler namens Zambrano von der Eintracht. Alles, was er wollte, war mir die Beine zu brechen. Er hat gar nicht auf den Ball geschaut", blickte Lewandowski in einem Interview mit dem polnischen Magazin "Kwartalnik Sportowy" auf seine Zeit in der Bundesliga zurück.

Besonders geärgert habe den Angreifer, der mittlerweile für den FC Barcelona spielt, dass den Schiedsrichtern Zambranos Verhalten nicht aufgefallen ist.

"Verteidiger dürfen oft mehr machen als Stürmer, es ist kein gleichwertiger Kampf", klagte Lewandowski an und erklärte: "Ein Schiedsrichter muss das Spiel lesen können. Es gibt einen Unterschied zwischen hart sein und jemanden verletzen wollen."

Der mittlerweile 33 Jahre alte Innenverteidiger wechselte 2006 aus seiner peruanischen Heimat in die Knappenschmiede des FC Schalke 04. Danach lief er in Deutschland noch für den FC St. Pauli und Eintracht Frankfurt auf. Insgesamt bestritt Zambrano 137 Bundesliga-Spiele.

Nach seinem Deutschland-Abschied 2016 zu Rubin Kazan spielte Zambrano noch für PAOK Saloniki, Dynamo Kiew und den FC Basel, ehe es den Peruaner zu den Boca Juniors verschlug. Sein Vertrag beim argentinischen Topklub ist nur noch bis zum Winter datiert.

Lewandowski spielte mit BVB und FC Bayern gegen Zambrano

Lewandowski spielte sowohl mit Borussia Dortmund als auch nach seinem Wechsel zum FC Bayern im Jahr 2014 gegen Zambrano.

Im Sommer 2021 verließ auch der Pole die Bundesliga und schloss sich dem FC Barcelona an. 45 Millionen Euro kassierte der deutsche Rekordmeister für den Goalgetter. Für die Katalanen erzielte er mittlerweile elf Treffer in acht Pflichtspielen.