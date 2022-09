Eintracht-Star Knauff reagiert auf Kritik

IMAGO/Peter Hartenfelser

Ansgar Knauff ist vom BVB an Eintracht Frankfurt verliehen

BVB-Leihgabe Ansgar Knauff hat sich zur Kritik an seiner Person und der Mannschaft von Eintracht Frankfurt geäußert.

Die Ausleihe im Winter von Borussia Dortmund zu Bundesliga-Konkurrent Eintracht Frankfurt erwies sich für Ansgar Knauff als goldrichtige Entscheidung.

Statt beim BVB viel Zeit auf der Bank abzusitzen, etablierte er sich bei der SGE direkt als Stammspieler und feierte mit dem Gewinn der Europa League den größten Erfolg seiner noch jungen Karriere. Derzeit allerdings bläst Knauff auch Gegenwind ins Gesicht.

In seiner zweiten Saison bei Eintracht Frankfurt ist der deutsche U21-Nationalspieler zwar weiterhin gefragt und bestritt unter Cheftrainer Oliver Glasner bereits elf Pflichtspiele.

An seine bisweilen herausragenden Leistungen beispielsweise gegen den FC Barcelona und West Ham United auf europäischer Ebene, die er sogar mit Toren krönte, konnte er zuletzt nicht mehr anknüpfen.

Ansgar Knauff bei Eintracht Frankfurt "sehr gut aufgehoben"

So wurde Knauf in der Bundesliga jüngst mehrfach nur noch als Einwechselspieler gebracht. Von seiner derzeitigen Formdelle will sich der 20-Jährige aber nicht sonderlich beirren lassen.

"Es ist klar, dass die Karriere nicht immer nach oben gehen kann. Und wenn man mal ein paar Spiele nicht spielt, sollte man sich da auch nicht direkt verrückt machen und einfach dranbleiben. Ich gehe weiter meinen Weg. Ich bin sehr gut aufgehoben in Frankfurt", meinte der Flügelspieler im "Sky"-Interview.

Nachdem er in der Frankfurter Medienlandschaft in der ersten Jahreshälfte 2022 noch als Überflieger gefeiert wurde, nahmen auch in den Gazetten zuletzt die negativen Kommentare und Schlagzeilen über das Eigengewächs des BVB zu.

Ansgar Knauff blickt auf erste Monate bei Eintracht Frankfurt zurück

"Das macht nicht viel mit mir. Ich versuche das nicht so an mich ran zu lassen, versuche mich einfach auf mich zu konzentrieren. Die letzte Saison lief sehr gut für mich. Und es ist klar, dass die Karriere nicht immer nach oben gehen kann", führte Knauff aus.

Er könne verstehen, dass nach seinem extrem erfolgreichen ersten Halbjahr in Frankfurt die Erwartungshaltung an seine Person gestiegen sei.

Die herausragende Europa-League-Saison mit dem Finalsieg gegen die Rangers in Sevilla werde er dabei immer in besonderer Erinnerung behalten, stellte Knauff klar.

"Das waren Ereignisse in der letzten Saison, die werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Das Tor gegen Barcelona war ein Kindheitstraum. Im Camp Nou zu spielen war auch unglaublich. Und dann natürlich das Finale, den Pokal zu gewinnen auf die dramatischste Art und Weise im Elfmeterschießen. Diese Emotionen. Das ist unvergesslich", schwärmte der gebürtige Göttinger.