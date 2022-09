Pressestimmen: "Weltmeister? So? Niemals!"

IMAGO

Das DFB-Team hat keine Chance mehr auf den Gruppensieg

Am Freitagabend kassierte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im 14. Länderspiel unter Bundestrainer Hansi Flick erstmals eine Niederlage. Underdog Ungarn gewann mit 1:0, Ex-Bundesliga-Spieler Ádám Szalai besiegelte die deutsche Pleite mit einem Traumtor per Hacke.

So reagiert die Presse auf das überraschende Ergebnis:

DEUTSCHLAND

FAZ: "Deutscher Frust in der Nations League. Der Plan des Bundestrainers geht nicht auf: Ein Traumtor sorgt für die erste Niederlage der DFB-Elf unter Hansi Flick – auch weil das deutsche Spiel gegen Ungarn lange überhaupt nicht funktioniert."

RTL: "DFB-Elf mit peinlicher Heimpleite gegen Ungarn. Männer, so wird WM schwierig! Mit einer 0:1-Niederlage gegen Ungarn hat die deutsche Nationalelf alle Chancen auf den Gruppensieg in der Nations-League-Gruppe 3 (Liga A) verpasst und einen bitteren Start in die WM-Saison hingelegt. Adam Szalai knockte die vor allem in der ersten Halbzeit plan- und ideenlose DFB-Elf in Leipzig schon früh aus. Für Bundestrainer Hansi Flick war es die erste Pleite nach zuvor 13 ungeschlagenen Spielen."

Bild: "Hansi, so wird das nix! Gruppensieg weg, WM-Angst da ... Deutschland verliert in der Nations League 0:1 gegen Ungarn, verpasst damit sicher das Halbfinale dieses Wettbewerbs."

n-tv: "Hacken-Traumtor überrumpelt schwache DFB-Elf. Auch in der dritten Saison der Nations League verpasst die deutsche Nationalelf das Weiterkommen. Ihr letztes Heimspiel vor der Katar-WM verliert die DFB-Elf gegen Ungarn. Ein Traumtor eines früheren Bundesliga-Profis macht den Unterschied. Zumindest gelingt Bundestrainer Flick & Co. der Klassenerhalt."

kicker: "Ungarn dämpft die Stimmung: Deutschland verliert erstmals unter Flick Im letzten Heimspiel der laufenden Nations League unterlag Deutschland trotz spielerischer Überlegenheit kämpferisch sowie läuferisch starken Ungarn und verpasste damit das Finalturnier des Wettbewerbs. Für Hansi Flick war es die erste Niederlage als Bundestrainer."

Sky: "Erste Pleite unter Flick! DFB-Team verspielt Chance auf Gruppensieg. Weltmeister? So? Niemals! Die deutsche Nationalmannschaft hat zwei Monate vor der WM in Katar ihre erste Niederlage unter Hansi Flick erlitten und riesige Zweifel an der Mission fünfter Stern aufgeworfen. Nach dem ernüchternden 0:1 (0:1) gegen Ungarn im 14. Länderspiel unter Bundestrainer Flick ist das Etappenziel Finalturnier in der Nations League außer Reichweite geraten."

UNGARN

Nepszava: "Ungarn gewinnt dank Szalais Wundertor. Unglaublich! Die ungarische Fußball-Nationalmannschaft hat jetzt 10 Punkte in der Nations League, nachdem Ádám Szalai die Deutschen in Leipzig mit einem wunderbaren Tor besiegt hat."

Blikk: "Das Wunder ging weiter: Wir haben die Deutschen in der Nations League dank eines Tores von Ádám Szalai geschlagen, wir führen unsere Gruppe immer noch an."

Magyar Nemzet: "Ádám Szalai wird zum ein Held, ein Wundertor reicht zum Sieg in Deutschland."