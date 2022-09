Schweizer Buli-Truppe besiegt Spanien - Portugal souverän

IMAGO/Marcio Machado

Yann Sommer und Co. besiegten Spanien

Deutschlands WM-Gruppengegner Spanien ist in der Fußball-Nations-League über die mit Bundesliga-Stars gespickte Schweiz gestolpert - und könnte nun den Platz in der Endrunde ausgerechnet an den Erzrivalen Portugal verlieren.

Spanien unterlag in Saragossa den Schweizern mit 1:2 (0:1), am fünften Spieltag war es für den Finalisten des vergangenen Jahres die erste Niederlage. Zeitgleich gewann Portugal sein Auswärtsspiel in Tschechien mit 4:0 (2:0).

Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo sorgte damit für ein Endspiel um Rang eins. Portugal steht in Gruppe 2 der A-Liga mit 10 Punkten ganz oben, Spanien folgt mit 8 Zählern, am kommenden Dienstag treffen beide in Portugal aufeinander.

Nur der Erste zieht ins Final Four der Nations League ein. Die Schweiz kletterte mit 6 Zählern auf Rang drei, ließ Tschechien (4) hinter sich und hat nun gute Chancen, den Abstieg in die B-Liga zu verhindern.

Schweiz mit Bundesliga-Power

Für die Schweiz standen in Saragossa in Yann Sommer, Nico Elvedi (beide Borussia Mönchengladbach), Silvan Widmer (FSV Mainz 05), Djibril Sow (Eintracht Frankfurt) und Ruben Vargas (FC Augsburg) fünf aktuelle Bundesliga-Profis in der Startelf - zwei ehemalige sorgten für die Entscheidung: Der frühere Dortmunder Manuel Akanji traf per Kopf (21.), eine weitere Ecke verlängerte er entscheidend in Richtung des Ex-Gladbachers Breel Embolo (58.). Für Spanien glich Jordi Alba (55.) zwischenzeitlich aus.

Portugal gewann in Prag durch Treffer von Diogo Dalot (33./52.), Bruno Fernandes (45.+2) und Diogo Jota (82.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte verursachte Ronaldo einen Handelfmeter, Bayer Leverkusens in der Liga kriselnder Stürmer Patrik Schick schoss diesen aber über das Tor (45.+6).