Mit dem BVB: Moukoko setzt sich die höchsten Ziele

IMAGO/osnapix

Youssoufa Moukoko ist beim BVB nur noch bis 2023 gebunden

Inmitten seines Vertragspokers hat sich Top-Talent Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund eine klare Zielsetzung gegeben. Der BVB spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Youssoufa Moukoko hat seinen bis 2023 gültigen Vertrag bei Borussia Dortmund bislang noch nicht verlängert. Der BVB arbeitet im Hintergrund seit geraumer Zeit daran, den 17-Jährigen von einer Unterschrift zu überzeugen und somit einen Abschied in naher Zukunft zu verhindern.

Moukoko, der wohl zunächst abwarten will, wie sich seine Einsatzzeiten unter Cheftrainer Edin Terzic entwickeln, hat nun jedoch überraschend deutlich über seine Ziele mit dem BVB gesprochen. "Ich will auf jeden Fall deutscher Meister werden. Und mit Dortmund das Triple gewinnen: Champions League, Meister, DFB-Pokal. Und am Ende auf dem Borsigplatz feiern", bekannte der Stürmer gegenüber Vereinsmedien.

Um die Chance zu erhöhen, dass sich diese Träume erfüllen, müsste Moukoko aber wohl die Tinte unter den neuen Vertrag setzen, wenngleich der Revierklub theoretisch noch alle Chancen auf das Triple in dieser Saison hat. Den Pokal hatte der Angreifer unter Terzic indes bereits in der Saison 2020/21 gewonnen.

"Es war toll zu sehen, wie die Fans abgegangen sind"

In der aktuellen Saison stand Youssoufa Moukoko erst einmal in der Bundesliga in der Startelf. In sechs Liga-Einsätzen gelangen ihm zwei Tore, darunter der Siegtreffer im jüngsten Derby gegen den FC Schalke 04 (1:0).

An seinen ersten Heim-Treffer in Dortmund erinnert sich der Youngster derweil noch ganz genau: "Das war auf jeden Fall schön, zuhause getroffen zu haben. Es war toll zu sehen, wie die Fans abgegangen sind."

In Dortmund gehört das Eigengewächs unterdessen längst zu den größten Lieblingen der Fans. Dennoch sagt Moukoko: "Bekannt zu sein, interessiert mich nicht. Dass ich bei den Profis bin, schon." Er sei froh, dass sich die harte Arbeit auf dem Trainingsplatz bislang ausgezahlt habe.