Augenthaler: So begründete Nagelsmann mir den 9er Verzicht

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Augenthaler und Nagelsmann gemeinsam bei einem Training des FC Bayern

Klaus Augenthaler hat erklärt, warum der FC Bayern - derzeitige Unruhe hin oder her - auch ohne Robert Lewandowski gut zurechtkommen wird. Sein Urteil macht die Vereinsikone dabei an Informationen von Julian Nagelmann fest.

Drei Remis und eine Niederlage gab es zuletzt für den FC Bayern, der damit auf Platz fünf in der Tabelle abrutschte. Die aktuelle Krise des deutschen Rekordmeisters hängt eng mit der verlorenen Fähigkeit zusammen, aus den zahlreichen Chancen auch genügend Treffer zu erzielen, um die entsprechenden Punkte einzufahren.

Zuletzt wurden deshalb immer wieder die Rufe laut, dass der Verkauf von Top-Stürmer Robert Lewandowski falsch war. Schließlich war der Weltfußballer jahrelang ein Killer vor dem Tor. Doch Bayern-Legende Klaus Augenthaler ist von einer schnellen Wende bei den Münchnern überzeugt.

"Julian Nagelsmann sagte mir, die Mannschaft habe so viel offensive Energie, dass ich schon glaube, dass es noch funktionieren wird", verriet Augenthaler gegenüber dem "kicker". In Sadio Mané verpflichtete sein Herzensverein zwar einen namhaften Ersatz, allerdings bringt der Senegalese nicht jene Torgefahr mit, die Lewandowski garantierte.

Trotzdem sei die Entscheidung, den Polen an den FC Barcelona abzugeben, "richtig" gewesen, so Augenthaler, der das Geschäft bestens kennt.

"Mir war aber klar, dass Fragen kommen würden, wenn der FC Bayern nach dem 5. oder 6. Spieltag nicht Erster ist", setzte der 65-Jährige hinzu, der in den 90ern Co- und Interimstrainer bei den Münchnern war und zuvor 21 Jahre für die Amateure und die Profis gespielt hatte.

Augenthaler: FC Bayern könnte auch mal Platz 2 verkraften"

Die derzeitige Lage beim Rekordmeister macht dem Spielertrainer der Legendenelf des Klubs jedenfalls keine Sorgen. "Ob der FC Bayern zehn- oder elfmal in Serie Meister wird, ist nicht so wichtig. Der FC Bayern könnte auch einmal Platz 2 in der Bundesliga verkraften", sagte der frühere Nationalspieler.

Entscheidend ist für Augenthaler nämlich die Champions League, "und da ist die Mannschaft auf dem richtigen Weg", betonte der damalige Verteidiger und setzte hinzu: "Das Aus gegen Villarreal im Frühjahr tat lange weh." Anfang des Jahres war der deutsche Branchenprimus bereits im Viertelfinale der Königsklasse gescheitert.