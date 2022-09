Dieser Bayern-Star bereitet Effenberg große Sorgen

osnapix / Titgemeyer via www.imago-images.de

Stefan Effenberg sieht bei einigen Stars des FC Bayern Steigerungsbedarf

Nach der peinlichen Pleite gegen Ungarn ist die Stimmung im Lager der deutschen Nationalmannschaft angespannt. Zahlreiche als Leistungsträger eingeplante Profis rennen ihrer Form hinterher, darunter auch einige Stars des FC Bayern. Bundestrainer Hansi Flick muss dringend Antworten finden, schließlich steht die WM vor der Tür. DFB-Legenden wie Stefan Effenberg sind besorgt.

Nur noch zwei Monate bleiben der Nationalmannschaft, um für die Weltmeisterschaft in Katar in Schwung zu kommen. Aktuell scheinen die Schützlinge von Hansi Flick allerdings noch nicht in Turnierform zu sein.

Die 0:1-Heimniederlage gegen Ungarn hat die zwischenzeitlich aufgekommene Aufbruchstimmung rund um das DFB-Team deutlich abebben lassen. In zu vielen Bereichen passt es momentan noch nicht.

"Ich habe keine Angst, aber die Warnglocken sind an", ordnete Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg den Stand der Dinge in seiner "Sport1"-Kolumne ein.

Nationalmannschaft setzt auf Block des FC Bayern

Zu frisch sind die Erinnerungen an das desaströse Vorrunden-Aus bei der WM 2018 in Russland, als Deutschland als amtierender Weltmeister in einer zumindest auf dem Papier machbaren Gruppe sang- und klanglos ausschied.

Diesmal sind Japan, Spanien und Costa Rica die Gegner. Alles andere als ein Weiterkommen wäre ein heftiger Rückschlag für das Projekt Neuaufbau beim DFB.

Eine entscheidende Rolle soll in Katar wieder einmal der Block aus Profis des FC Bayern spielen. Einige davon präsentierten sich zuletzt jedoch nicht in bester Verfassung.

Gnabrys Form bereitet Effenberg Sorgen

Zumindest einen Münchner nahm Effenberg nun aber gegen die öffentliche Kritik in Schutz.

"Thomas Müller ist für mich weiter unantastbar - auch bei den Bayern. Die Vorlagen gibt er, sie werden halt nur nicht reingemacht. Er ist ein Spieler mit einem unglaublichen Standing, eine große Persönlichkeit, hat alles gewonnen. Er weiß, wie solche Turniere gespielt werden", stellte der 54-Jährige klar.

Effenberg ergänzte: "Wir haben in der Nationalmannschaft und bei Bayern andere Baustellen als Müller. Ich würde mir eher über einen Werner oder Gnabry Sorgen machen."