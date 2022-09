S04-Coach über Ouwejan: Das ist "eher nicht seine Stärke"

IMAGO/Blatterspiel

Thomas Ouwejan ist auf der linken Seite der Schalker gesetzt

Thomas Ouwejan ist beim Bundesliga-Rückkehrer FC Schalke 04 auch in seinem zweiten Jahr eine feste Größe. Als Linksverteidiger bestritt er unter Cheftrainer Frank Kramer pflichtspielübergreifend schon sechs Saisonspiele von Beginn an. Der S04-Coach äußerte sich nun über die Stärken und eine vermeintliche Schwäche seines Defensivmannes.

"Thomas ist ein intelligenter Spieler. Er kann gut umsetzen, was das Spiel von ihm verlangt", lobte Kramer den Niederländer gegenüber dem "kicker" zunächst explizit.

Ouwejan sei als Linksverteidiger primär mit Defensivaufgaben betraut. Aber auch seine Läufe über die linke Außenbahn in das gegnerische Spieldrittel seien immer wieder bemerkenswert, betonte der Schalker Cheftrainer: "Sicher hat er einen ausgeprägten Offensivdrang, in dem wir ihn stets bestärken wollen. Wir wollen ihn so einsetzen, dass er das ausleben kann."

Der 50-Jährige winkte aber ab bei der Nachfrage, ob Ouwejan auch eine Option für eine Reihe weiter vorne im linken Schalker Mittelfeld sei. Nach Aussage Kramers wird dies vorerst keine Option sein.

FC Schalke setzt bis 2024 auf Ouwejan

Der Übungsleiter der Königsblauen begründete dies mit taktischen Argumenten: "Thomas braucht das Spiel vor sich. Seine Stärke ist es eher nicht, in der hohen Position den Gegner in seinem Rücken zu haben."

Heißt konkret: In einem möglichen 4-3-3-System wäre der 25-Jährige fest eingeplant, allerdings weiterhin in der Viererkette der Gelsenkirchener.

Schon in seiner ersten Spielzeit beim FC Schalke war Ouwejan als Stammspieler gesetzt, bestritt in der 2. Bundesliga 28 Partien für die Knappen. Derzeit spielt er zum ersten Mal im deutschen Fußball-Oberhaus und will sich in der Bundesliga weiter etablieren.

Ouwejans Arbeitspapier beim FC Schalke 04 läuft noch bis 2024. Er hatte sich dem Klub im letzten Jahr angeschlossen.