IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Die DFB-Elf trifft am Montagabend auf England

Nach der bitteren 0:1-Heimpleite gegen Ungarn tritt die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Montagabend zum letzten Gruppenspiel in der Nations League gegen England an. Im legendären Wembley-Stadion geht es für die DFB-Elf in erster Linie um einen versöhnlichen Abschluss. Wo läuft die Partie England vs. Deutschland live im TV und Stream?

Nach dem 0:1 gegen den Überraschungstabellenführer Ungarn war bei der deutschen Nationalmannschaft vor dem Gastspiel auf der Insel eine intensive Fehleranalyse und Aufarbeitung angesagt.

Zu ideenlos wirkte die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick im Spiel nach vorne. Vor allem die Offensiv-Leistung in der ersten Durchgang war beim Länderspiel in Leipzig am letzten Freitagabend völlig unzureichend.

Im Prestigeduell in Wembley soll nun vieles besser werden. In der englischen Hauptstadt London trifft die deutsche Nationalelf dabei auf einen Gegner, bei dem die aktuelle Stimmungslage noch schlechter ist.

England ist in den fünf Nations-League-Partien noch ohne jeden Sieg, steht als Tabellenletzter und somit Absteiger bereits fest. Vor einem Jahr noch der gefeierte Mann, droht Three-Lions-Coach Gareth Southgate längst der Rausschmiss.

Hier läuft England vs. Deutschland live im TV und Stream