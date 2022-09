Uth-Comeback rückt näher

IMAGO/Herbert Bucco

Mark Uth ist zurück im Training

Das Comeback von Offensivspieler Mark Uth beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln rückt näher.

Am Montag ist der Ex-Schalker wieder komplett ins Mannschaftstraining eingestiegen. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) tritt der FC gegen Borussia Dortmund an.

Ersatztorwart Timo Horn fehlte Köln hingegen wegen eines kleinen Muskelfaserrisses. Tim Lemperle ist inzwischen aus der deutschen U20-Nationalmannschaft aufgrund einer Sprunggelenksverletzung abgereist, Torwart Jonas Urbig reiste erkrankt ebenfalls nach Hause.