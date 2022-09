WM-Absprache zwischen Flick und Hummels enthüllt

Stefan Matzke

Zwischen Bundestrainer Hansi Flick und BVB-Star Mats Hummels soll eine Absprache bestehen

Das 3:3 der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Montagabend in England deckte einmal mehr schonungslos auf, dass beim DFB-Team zwei Monate vor der WM in Katar noch lange nicht alles rund läuft. Offensiv fehlten häufig die Ideen, defensiv offenbarten sich Lücken. Ein Spieler, den Bundestrainer Hansi Flick gar nicht nominiert hat, könnte diese schließen: Mats Hummels vom BVB.

Dass Flick für die Nations-League-Spiele gegen Ungarn (0:1) und England durchaus überraschend auf Hummels verzichtete, rief bei den Experten ein geteiltes Echo hervor. Ein wirklicher Fingerzeig in Richtung WM war die Nichtnominierung aber angeblich nicht.

Der WM-Zug sei für Hummels noch längst nicht abgefahren. Das berichtet die "Bild". Demnach sind Flick die starken Leistungen des 33-Jährigen im BVB-Dress in dieser Saison nicht entgangen. Im Gegenteil: Der Zeitung zufolge besteht "regelmäßiger Kontakt" zwischen Hummels und Flick.

Ein Umstand, den der Abwehr-Routinier der "Bild" sogar bestätigte: "Wir sind in einem regelmäßigen Austausch und besprechen immer wieder, wie wir die Lage sehen."

BVB-Star will nicht "aufmucken"

Ein Ergebnis dieses Austausches schüttelt der Bericht ebenfalls aus dem Ärmel: Hummels soll Flick versichert haben, dass er sich auch mit der Rolle als Backup begnügen würde. Der Weltmeister von 2014, der seit Jahren als Leitwolf auf dem Rasen vorangeht, soll versprochen haben, dass er nicht "aufmuckt", heißt es konkret.

Dass Flick Hummels nicht berief, soll zudem schlicht der Tatsache geschuldet sein, dass der Coach von dessen Qualitäten nicht weiter überzeugt werden muss.

"Unsere Innenverteidiger haben schon eine hohe Qualität. Es ist natürlich auch so, wir haben zwei Innenverteidiger aus Dortmund – mit Mats wäre es der dritte. Da wird sich schon alleine herauskristallisieren, was da passiert. Deswegen gucken wir da auch genau hin", erklärte Flick zuletzt und deutete zumindest an, dass er defensiv auf einen BVB-Block setzen könnte.