Ex-Knipser: Darum bekam ich bei den BVB-Profis keine Chance

Joseph Boyamba zählte in der zweiten Mannschaft des BVB zu den Leistungsträgern

Zwei Jahre lang ging Joseph Boyamba für die zweite Mannschaft des BVB auf Torejagd. Am nächsten Wochenende kommt es in Dortmund zum Wiedersehen zwischen dem Angreifer von 1860 München und seinem Ex-Verein. An seine Zeit bei der Borussia denkt der 26-Jährige gerne zurück.

Obwohl er zwischen 2018 und 2020 letztlich nur 59 Einsätze (24 Tore) im BVB-Trikot absolvierte, fühlt sich Joseph Boyamba den Westfalen bis heute verbunden. Kein Wunder: Die damalige Regionalliga-Auswahl war für den Deutsch-Kongolesen das Sprungbrett in den Profi-Fußball.

Zunächst bei Waldhof Mannheim und jetzt bei den Münchner Löwen entwickelte sich der Linksfuß zu einem der Top-Flügelspieler der 3. Liga. Am Samstag reist er mit seinen stark gestarteten Sechzigern nun zum Auswärtsspiel nach Dortmund.

Im Gespräch mit der "tz" verriet Boyamba jetzt, dass er am BVB "immer noch hänge". Der gebürtige Troisdorfer ergänzte: "Schon das Pokalspiel neulich war ein Highlight für mich – an meinem Geburtstag. Leider konnte ich verletzungsbedingt nicht aktiv eingreifen. Nach dem Spiel habe ich mir aber einige Minuten genommen, um mit denen zu sprechen, die ich noch gut kenne: Mit dem Trainer Edin Terzic. Mit Mats (Hummels), mit dem ich ziemlich gut befreundet bin", so der Rechtsaußen.

Nach BVB-Abschied: Boyamba vor Premiere im Signal Iduna Park

Ein besonderes Erlebnis dürfte für Boyamba sein, erstmals als Aktiver im Signal Iduna Park auflaufen zu dürfen. Die eigentliche Spielstätte der Dortmunder Zweitvertretung, die Rote Erde, wird momentan noch umgebaut.

"Persönlich habe ich noch nie dort gespielt, aber ich stand sehr oft mit den Fans in der Gelben Wand, auch an Champions-League-Abenden. Das war schon was Feines. Als Kapitän von Dortmunds zweiter Mannschaft ist man doch automatisch nah dran an der ersten", teilte der Offensivmann seine Erinnerungen an den Fußballtempel der Borussia.

Dass es für ihn beim BVB nicht für die Bundesliga-Mannschaft gereicht hat, hängt Boyamba derweil nicht groß nach. "Ich persönlich fand die Zeit in Dortmund für meine Entwicklung richtig gut, aber man muss auch klar sagen: Da war schon immense internationale Qualität, die sich durch den gesamten Kader gezogen hat", betonte der zweifache Torschütze der aktuellen Drittliga-Saison.

Sein Fazit: "Ich finde, der Draht nach oben war richtig gut, aber auch andere haben keinen Platz gefunden im Bundesligakader. Spieler, die jetzt in Nürnberg oder Stuttgart durchgestartet sind."