Voting: Welche Nicht-Nominierten sollen mit zur WM?

Wer soll neben den Etablierten noch mit zur Fußball-WM fahren?

In etwas mehr als 50 Tagen steht bereits die Fußball-WM in Katar auf dem Programm. Während zahlreiche Kader-Plätze in der deutschen Nationalmannschaft bereits vergeben sind, dürfen sich noch einige Spieler Hoffnungen auf eine Außenseiterchance machen. Wer soll aus Deiner Sicht aus dem Kreis der zuletzt nicht Berücksichtigten mit zur Weltmeisterschaft fahren? Wähle jetzt!

Manuel Neuer? Gesetzt! Antonio Rüdiger? Definitiv dabei. Joshua Kimmich? Darf auf keinen Fall fehlen. Aber was ist mit jenen Spielern, die sich derzeit in der zweiten Reihe befinden oder für die jüngsten Spiele gegen Ungarn (0:1) und England (3:3) nicht nominiert wurden?

Ein Kandidat, der zuletzt immer wieder genannt wurde, ist BVB-Verteidiger Mats Hummels, der sich derzeit in glänzender Form befindet. Auch WM-Finaltorschütze Mario Götze ist bei Eintracht Frankfurt auf dem Weg zurück zu glanzvollen Zeiten.

Und was wäre die Nationalmannschaft ohne echten Mittelstürmer? Kandidaten gibt es in der Bundesliga oder auch im europäischen Ausland. Einige haben bislang jedoch noch kein A-Länderspiel absolviert. Wer soll aus Deiner Sicht eine Chance bekommen und mitfahren nach Katar? Spiele jetzt Bundestrainer und gib einen Daumen hoch oder einen Daumen runter.

Jetzt abstimmen! Welche zuletzt Nicht-Nominierten sollen noch auf den WM-Zug aufspringen? Das Ergebnis des Votings präsentieren wir am Mittwoch auf sport.de!

Folgende Spieler sind wählbar:

Mats Hummels (Borussia Dortmund, Innenverteidiger, 33 Jahre alt, 76 A-Länderspiele)

(Borussia Dortmund, Innenverteidiger, 33 Jahre alt, 76 A-Länderspiele) Mario Götze (Eintracht Frankfurt, offensiver Mittelfeldspieler, 30 Jahre alt, 63 A-Länderspiele)

(Eintracht Frankfurt, offensiver Mittelfeldspieler, 30 Jahre alt, 63 A-Länderspiele) Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund, Mittelstürmer, 17 Jahre alt, keine A-Länderspiele)

(Borussia Dortmund, Mittelstürmer, 17 Jahre alt, keine A-Länderspiele) Ridle Baku (VfL Wolfsburg, VfL Wolfsburg, Rechter Verteidiger, 24 Jahre alt, 4 A-Länderspiele)

(VfL Wolfsburg, VfL Wolfsburg, Rechter Verteidiger, 24 Jahre alt, 4 A-Länderspiele) Julian Draxler (Benfica SL, offensiver Mittelfeldspieler, 29 Jahre alt, 58 A-Länderspiele)

(Benfica SL, offensiver Mittelfeldspieler, 29 Jahre alt, 58 A-Länderspiele) Bernd Leno (FC Fulham, Torwart, 30 Jahre alt, 9 A-Länderspiele)

(FC Fulham, Torwart, 30 Jahre alt, 9 A-Länderspiele) Marius Wolf (Borussia Dortmund, Rechter Verteidiger, 27 Jahre alt, keine A-Länderspiele)

(Borussia Dortmund, Rechter Verteidiger, 27 Jahre alt, keine A-Länderspiele) Emre Can (Borussia Dortmund, Innenverteidiger, defensiver Mittelfeldspieler, 28 Jahre alt, 37 A-Länderspiele)

(Borussia Dortmund, Innenverteidiger, defensiver Mittelfeldspieler, 28 Jahre alt, 37 A-Länderspiele) Simon Terodde (FC Schalke 04, Mittelstürmer, 34 Jahre alt, keine A-Länderspiele)

(FC Schalke 04, Mittelstürmer, 34 Jahre alt, keine A-Länderspiele) Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach, defensiver Mittelfeldspieler, 31 Jahre alt, 12 A-Länderspiele)

(Borussia Mönchengladbach, defensiver Mittelfeldspieler, 31 Jahre alt, 12 A-Länderspiele) Kevin Volland (AS Monaco, Mittelstürmer, 30 Jahre alt, 15 A-Länderspiele)

(AS Monaco, Mittelstürmer, 30 Jahre alt, 15 A-Länderspiele) Karim Adeyemi (Borussia Dortmund, Außenbahnspieler, 20 Jahre alt, 4 A-Länderspiele)

(Borussia Dortmund, Außenbahnspieler, 20 Jahre alt, 4 A-Länderspiele) Jonathan Tah (Bayer Leverkusen, Innenverteidiger, 26 Jahre alt, 16 A-Länderspiele)

(Bayer Leverkusen, Innenverteidiger, 26 Jahre alt, 16 A-Länderspiele) Julian Weigl (Borussia Mönchengladbach, defensiver Mittelfeldspieler, 27 Jahre alt, 6 A-Länderspiele)

(Borussia Mönchengladbach, defensiver Mittelfeldspieler, 27 Jahre alt, 6 A-Länderspiele) Christian Günter (SC Freiburg, linker Verteidiger, 29 Jahre alt, 6 A-Länderspiele)

(SC Freiburg, linker Verteidiger, 29 Jahre alt, 6 A-Länderspiele) Alexander Nübel (AS Monaco, Torwart, 25 Jahre alt, keine A-Länderspiele)

(AS Monaco, Torwart, 25 Jahre alt, keine A-Länderspiele) Niclas Füllkrug (Werder Bremen, Mittelstürmer, 29 Jahre alt, keine A-Länderspiele)

Wähle jetzt Deine WM-Fahrer!