Laimer: Wechsel zum FC Bayern war "sehr nah"

IMAGO/motivio

Konrad Laimer trauert geplatztem Wechsel zum FC Bayern ein wenig hinterher

Im Sommer schossen lange Zeit hartnäckig Gerüchte ins Kraut, Konrad Laimer werde RB Leipzig verlassen und sich dem FC Bayern anschließen. Zum Deal kam es letztlich nicht, an Laimer hat das allerdings nicht gelegen.

"Ich wäre bereit gewesen, im Sommer den Schritt zu machen. Es war sehr nahe, aber das Go von Leipzig ist nicht gekommen", sagte der 25-Jährige Mittelfeldspieler im "Sport und Talk aus dem Hangar-7" bei "Servus TV".

Dass RB Leipzig ihn nicht ziehen ließ und damit sogar in Kauf nimmt, den österreichischen Nationalspieler im kommenden Sommer ablösefrei zu verlieren, imponiert Laimer zwar, aber das Wechsel-Veto hängt dem gebürtigen Salzburger dennoch offenbar etwas nach: "Auf der einen Seite ist es schön, weil ich ein wichtiger Spieler bin. Auf der anderen Seite auch schwierig, weil man viel nachdenkt. Aber ich habe mich damit abgefunden. Es geht einfach weiter."

Den Wechsel an die Isar hat er abgehakt und will sich auf seine Aufgabe bei RB konzentrieren: "Einer der besten Vereine auf der Welt klopft auch nicht jeden Sommer an. Man kann es aber eh nicht ändern. Ich konzentriere mich lieber aufs Hier und Jetzt. Wenn man sich zu viele Gedanken macht, verliert man das Wichtigste aus den Augen."

Klopft der FC Bayern noch einmal an?

Das Wichtigste dürfte für Laimer derzeit ohnehin seine Gesundheit sein. Mitte September zog sich der Rechtsfuß einen Syndesmosebandriss zu, ein baldiges Comeback zeichnet sich nicht ab.

"Es dauert mindestens acht bis zehn Wochen. In der Hinrunde wird es schwer, noch einmal am Platz zu stehen. Deshalb ist es wichtig, dass ich mir die Zeit gebe, um alles ausheilen zu lassen und eine gute Reha zu machen, damit ich im Jänner [Januar, d. Red.] wieder voll angreifen kann", kommentiert Laimer seine gesundheitliche Situation.

Apropos Januar: Stand jetzt hätte Laimer dann weniger als ein halbes Jahr Restvertragslaufzeit bei den Sachsen, interessierte Klubs dürften offen den Kontakt suchen. Nicht ausgeschlossen, dass dann auch der FC Bayern noch einmal an die Tür klopft.

Coach Julian Nagelsmann kennt Laimer immerhin noch aus gemeinsamen Zeiten bei Leipzig und weiß wohl nur zu gut, was sein Ex-Schützling zu bieten hat.