Goretzka und Neuer nach Corona-Pause zurück im Training

Verpassten die Länderspiele wegen positiver Coronatests: Goretzka und Neuer vom FC Bayern

Der kriselnde Fußball-Rekordmeister FC Bayern München hatte sich wegen der Länderspielphase kaum um die Aufarbeitung der jüngsten Niederlage gegen den Augsburg (0:1) kümmern können. Am Dienstagvormittag kehrten immerhin zwei wichtige Spieler zurück ins Mannschaftstraining von Chef-Coach Julian Nagelsmann.

Manuel Neuer und Leon Goretzka konnten ihr Training beim FC Bayern wieder aufnehmen. Das berichtet "Sky".

Das Münchner Duo war ursprünglich von Bundestrainer Hansi Flick für die Länderspiele in der Nations League gegen Ungarn (0:1) und England (3:3) nominiert worden. Aufgrund von positiven Coronatests mussten der Torhüter und der Mittelfeldspieler im Vorfeld jedoch wieder abreisen und sich in München in Quarantäne begeben.

Die Zeit des Wartens ist nun, wenige Tage vor dem so wichtigen Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen (30. September, 20:30 Uhr) vorbei, beide konnten nun wieder an den Übungen teilnehmen. Nagelsmann standen unter anderem zudem Marcel Sabitzer, Dayot Upamecano, Ryan Gravenberch, Matthijs de Ligt und Benjamin Pavard wieder zur Verfügung.

Coman trainiert beim FC Bayern individuell

Der Österreicher Sabitzer reiste mit einer 1:3-Niederlage gegen Kroatien zurück nach München. Der Niederländer Gravenberch gewann zusammen mit Landsmann und Teamkollege de Ligt mit 1:0 gegen Belgien. Upamecano und Pavard unterlagen derweil mit Frankreich 0:2 in Dänemark.

Am Mittwoch werden beim FC Bayern die weiteren Nationalspieler zurückerwartet, darunter die DFB-Stars Thomas Müller, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Leroy Sané und Serge Gnabry.

Angreifer Kingsley Coman konnte zuletzt nach überstandener Oberschenkelverletzung immerhin individuell trainieren. Drei Pflichtspiele hatte der Franzose bereits verpasst, die Partie gegen Leverkusen kommt für den 26-Jährigen nach "Sky"-Angaben zu früh. Abwehrspieler Lucas Hernández fällt unterdessen weiterhin wegen eines Muskelbündelrisses aus.