FC Schalke 04 bereitet sich auf "Worst-Case-Szenario" vor

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Der FC Schalke 04 kämpft um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga

Für den FC Schalke 04 geht es in dieser Bundesliga-Saison einzig und allein um den Klassenerhalt. Nicht nur aus sportlicher Sicht ist ein Verbleib im deutschen Fußball-Oberhaus immens wichtig, machen dem Klub doch nach wie vor finanzielle Probleme zu schaffen. Hinter den Kulissen wappnen sich die Verantwortlichen aber für alle Eventualitäten.

Wie "Bild" enthüllt, bereitet sich der FC Schalke 04 mit einem "geheimen Sparpaket" auf ein mögliches "Worst-Case-Szenario" vor. Demzufolge würden fast alle der 450 Mitarbeiter im Falle eines Abstiegs auf einen Teil ihres Salärs verzichten.

"Ziel ist es einerseits, dass die Mitarbeiter am sportlichen Erfolg auch finanziell partizipieren, so erstmals geschehen beim Aufstieg in die Bundesliga in diesem Sommer", bestätigte der FC Schalke 04 die Planungen gegenüber der Boulevardzeitung: "Gleichzeitig soll der Verein, an dieser Stelle dem Beispiel anderer Klubs folgend, in einem erneuten Abstiegsfall gewappnet sein, in dem durch den freiwilligen Gehaltsverzicht eine automatische Kostensenkung eintritt."

Die "Bild" will auch das Modell für den möglichen Gehaltsverzicht erfahren haben. So soll bei einem Monatssalär zwischen 3500 und 5000 Euro im Abstiegsfall auf 5 Prozent verzichtet werden, bei einem Gehalt zwischen 5001 und 7000 Euro auf 7,5 Prozent.

Je höher das Einkommen ist, desto größter ist der prozentuale Verzicht. Bei einem Gehalt von 7001 bis 10.000 Euro werden im Falle eines direkten Wiederabstiegs 10 Prozent eingespart, zwischen 10.001 bis 15.000 Euro dann schon 12,5 Prozent. Ab einem Monatseinkommen von über 15.001 Euro würde auf 15 Prozent verzichtet werden.

FC Schalke 04 ruft wohl Prämie für Gewinn der Champions League aus

Allerdings drohen den Angestellten des FC Schalke 04 nicht nur Einsparungen. Der Verein hat auch Erfolgsprämien ausgerufen. "Bild" zufolge winkt beim Klassenerhalt in dieser Saison ein halbes Monatsgehalt. Diesen Bonus würde es wohl ebenfalls beim Einzug in das DFB-Pokalfinale geben.

Sollte der FC Schalke 04 künftig Deutscher Meister werden oder den DFB-Pokal gewinnen, dürften sich die Mitarbeiter auf je ein zusätzliches Monatsgehalt freuen. Diese Prämie soll auch für einen möglichen Triumph in der Champions League, der Europa oder Conference League notiert worden sein. Bei einem Finaleinzug würde es angeblich ein dreiviertel Monatsgehalt geben.

Aktuell ist der FC Schalke 04 jedoch weit von Titelgewinnen entfernt. Nach den ersten sieben Spieltagen rangieren die Königsblauen auf dem 14. Platz der Bundesliga.