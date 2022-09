FC Bayern überrascht mit neuem Mittelfeld-Juwel

IMAGO/AFLO

Taichi Fukui wechselt zum FC Bayern

Der FC Bayern hat ein neues Mittelfeld-Talent verpflichtet. Wie die Münchner am Mittwochvormittag vermeldeten, schließt sich Taichi Fukui dem deutschen Rekordmeister an.

Wie der Verein in seiner offiziellen Mitteilung am Mittwoch bekanntgab, wird der 18-Jährige zukünftig vorerst für die zweite Mannschaft des FC Bayern auflaufen, die bekanntermaßen in der viertklassigen Regionalliga Bayern an den Start geht.

Der japanische Youngster wechselt vom Erstligisten Sagan Tosu zu den Münchnern, hat dort einen Vertrag bis 2025 unterzeichnet. Der Wechsel wird zum Jahreswechsel realisiert, sodass er ab dem Januar für die Bayern spielberechtigt sein wird.

"Taichi hat in diesem Sommer über mehrere Wochen bei unseren Amateuren mittrainiert und dabei nachhaltig auf sich aufmerksam machen können. Wir freuen uns, dass er nach der Winterpause für uns in der Regionalliga Bayern zum Einsatz kommen wird", wurde der Leiter des FC Bayern Campus, Jochen Sauer, am Mittwoch zitiert.

Youngster freut sich schon auf den FC Bayern

Fukui selbst betonte seine große Vorfreude, ab Januar 2023 das große Abenteuer FC Bayern angehen zu können: "Es ist mir eine große Ehre, bald beim FC Bayern spielen zu dürfen. Ich werde alles für den Verein geben."

Taichi Fukui ist japanischer U20-Nationalspieler und galt zuletzt als das wohl größte Nachwuchstalent der J1-League. Für seinen Klub Sagan Tosu hat er bereits 14 Pflichtspiele bestritten. Zum Zeitpunkt seines Ligadebüts war er der jüngste jemals eingesetzte Spieler des Klubs und machte anschließend mit erfrischenden Leistungen auf sich aufmerksam.

In der Regionalliga Bayern soll er dann ab Januar 2023 für die Münchner Zweitvertretung im Mittelfeld wirbeln. Der FC Bayern II steht aktuell nach mäßigen ersten Monaten in der Saison nur auf Platz neun mit zehn Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Würzburger Kickers.