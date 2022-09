Schlägt der FC Bayern erneut bei Ajax zu?

unknown

Louis van Gaal, früher Trainer beim FC Bayern, setzt auf Jurrien Timber

Mit Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui hat sich der FC Bayern in der abgelaufenen Transferperiode doppelt bei Ajax Amsterdam bedient. Nun ist offenbar ein weiteres Talent des Eredivisie-Klubs in das Blickfeld der Münchner geraten.

Das italienische Portal "calciomercato" bringt den deutschen Rekordmeister mit Innenverteidiger Jurrien Timber in Verbindung. Als weitere Kandidaten im Poker um den 21-jährigen Ajax-Star werden die AS Roma sowie Manchester United genannt.

Timber wechselte 2014 von Feyenoord Rotterdam in die Ajax-Talentschmiede. 2017 wurde er mit der niederländischen U17-Nationalmannschaft Europameister.

In der Saison 2019/20 gab der 1,82 Meter große Abwehrspieler seinen Einstand in der ersten Ajax-Mannschaft.

Drei Einsätze für die Niederlande bei der Fußball-EM

Kurz vor der Fußball-EM im Sommer 2021 debütierte Timber auch im A-Nationalteam und schaffte es in den endgültigen Turnierkader des Oranje-Teams. Bei der EM, bei der die Niederlande nach drei Siegen in der Vorrunde im Achtelfinale mit 0:2 an Tschechien scheiterte, kam er dreimal zum Einsatz.

Bondscoach Louis van Gaal, der frühere Trainer des FC Bayern, setzte Timber zuletzt auch in der Nations League ein. Beim 2:0-Sieg in Polen und beim 1:0-Heimerfolg gegen Belgien bestritt das Abwehrtalent seine A-Länderspiele neun und zehn.

In der laufenden Saison kommt der Innenverteidiger bei Ajax auf sieben Spiele in der Eredivisie sowie auf zwei Einsätze in der Champions League. Timbers Vertrag beim niederländischen Rekordmeister läuft noch bis Juni 2025.

Besonders intensiv wird der Niederländer derzeit bei der AS Roma gehandelt. "Calciomercato" beschreibt Timber als idealen Spieler für den Klub aus der Serie A. Die Scouts des von José Mourinho trainierten Conference-League-Gewinners haben den Abwehrmann demnach schon mehrfach beobachtet. Die Beziehungen zwischen den Römern und Ajax werden als "positiv" beschrieben.