Schock-Moment im Training des FC Bayern

IMAGO/Ulrich Wagner

Leon Goretzka fehlte zuletzt wegen einer Corona-Erkrankung

Nach monatelanger Leidenszeit hat sich Leon Goretzka beim FC Bayern erst vor kurzer Zeit wieder zurückgemeldet. Ein Zwischenfall im Training des Rekordmeisters sorgte am Mittwoch deshalb umso mehr für Schockstarre.

Denn im strömenden Münchner Regen wurde der Nationalspieler am Vormittag heftig von Mitspieler Matthijs de Ligt abgeräumt. Das berichtet die "Bild".

Der Niederländer habe seinen Kollegen beim Torschusstraining mit einer energischen Grätsche am Fuß getroffen. Goretzka lag danach längere Zeit schmerverzerrt am Boden und hielt sich das Sprunggelenk. Er musste die Übung für eine medizinische Behandlung unterbrechen und saß in der Folge einige Minuten abseits des Platzes auf einer Mauer.

Der Übeltäter entschuldigte sich allerdings direkt beim 27-Jährigen. Auch Manuel Neuer war sofort zur Stelle, um sich um den Mitspieler zu kümmern.

Letztlich war der Schreck wohl größer als die tatsächliche Blessur, denn nach kurzer Behandlungspause konnte Goretzka wieder ins Training einsteigen.

Goretzka will beim FC Bayern wieder angreifen

Beim Mittelfeldmann, der harte Monate hinter sich hat, war die Erleichterung sicherlich groß. Ein erneuter Ausfall wäre mit Blick auf die jüngste Verletzungshistorie und die anstehende WM zur Unzeit gekommen.

Im Juli hatte sich der frühere Schalker einer Knie-OP unterzogen, weil im Gelenk freie Teile gefunden worden waren. Erst Anfang September war er zurückgekehrt und hatte sich mühsam um seinen einstigen Stammplatz im zentralen Mittelfeld an der Seite von Joshua Kimmich beworben, den Marcel Sabitzer in er Zwischenzeit für sich beansprucht hatte.

Im Kreise der Nationalmannschaft hatte es letzte Woche dann den nächsten Rückschlag gegeben. Genauso wie Torhüter Manuel Neuer wurde Goretzka positiv auf das Corona-Virus getestet.

Erst am Dienstag konnte das Duo sich in München freitesten und das Training wieder aufnehmen.