Eintracht-Star zum FC Arsenal? Krösche reagiert

IMAGO/Matthieu Mirville

Jesper Lindström traf zuletzt zum Champions-League-Sieg in Marseille

Nach dem großen Erfolg in der vergangenen Europapokal-Saison sowie dem jüngsten Premierensieg in der Champions League gegen Olympique Marseille (1:0) wecken die Stars von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt immer mehr größere Begehrlichkeiten. Jetzt soll auch Jesper Lindström einen Interessenten aus der Premier League auf den Plan gerufen haben.

Wie die "Bild" vermeldete, soll der wiedererstarkte FC Arsenal seine Fühler nach dem 22-Jährigen ausgestreckt haben, der in der laufenden Saison schon dreimal für die Eintracht traf und zuletzt auch das Goldene Tor in Marseille erzielte.

Gegenüber der dänischen Zeitung "Tipsbladet" äußerte sich Lindström bereits zu den Gerüchten um seine Person und machte keinen Hehl aus seiner Freude darüber, plötzlich mit einem der renommiertesten Klubs der englischen Premier League in Verbindung gebracht zu werden: "Es ist toll, dass es Vereine wie Arsenal gibt, die ein Auge auf mich haben. Es kann gut sein, dass irgendwann mal etwas passieren muss, aber im Moment geht es mir gut", so der offensive Mittelfeldspieler.

Angesprochen auf die jüngsten Spekulationen rund um den Profikader stellte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche gegenüber "Bild" derweil die Haltung des Klubs klar: "Für uns ist es kein Ziel, in der Winterpause Leistungsträger abzugeben. Wir wollen unsere Schlüsselspieler halten."

Das gelte auch für Lindström, der bei den Hessen sogar noch einen langfristigen Vertrag bis 2026 besitzt.

Eintracht Frankfurt will mit Kamada unbedingt verlängern

Neben dem Dänen wurden zuletzt auch die Frankfurter Stammspieler Evan Ndicka sowie Daichi Kamada mit einem möglichen Abschied aus der Main-Metropole in Verbindung gebracht.

Während Innenverteidiger Ndicka beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin gehandelt wurde, soll im Falle Kamadas der FC Everton besonders hellhörig geworden sein.

Mit dem japanischen Nationalspieler, dessen Vertrag im kommenden Sommer in Frankfurt ausläuft, will die Eintracht aber unbedingt verlängern. Kamada erzielte in der laufenden Bundesliga-Spielzeit bereits vier Treffer und ist mit insgesamt sieben Scorerpunkten derzeit der zweitbeste Offensivspieler der Bundesliga hinter Sheraldo Becker von Tabellenführer 1. FC Union Berlin (neun Scorerpunkte).